بطريرك الكلدان في العراق ترأس قداسا بمناسبة زيارته إلى لبنان

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ترأس بطريرك الكنيسة الكلدانية في والعالم مار بولس الثالث نونا قداسًا احتفاليًا في كاتدرائية الملاك رافائيل - برازيليا، لمناسبة زيارته ، في حضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ممثلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بطريرك الكاثوليك الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان راعي ابرشية الكلدانية المطران ميشال قصارجي، أمين عام مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك الاب جان يونس، الامين العام لمجلس كنائس الشرق الاوسط البروفسور ميشال عبس، النائب العام المونسنيور رفائيل طرابلسي، خوري الرعية نبيل الدانو ولفيف من المطارنة والاباء الكهنة ممثلي الكنائس في لبنان ورهبان وراهبات ومؤمنين.وألقى نونا عظة قال فيها: "ماذا نعمل مع الشرّ نفسه؟ اذا حاولنا كل جهودنا ان نقلع الشر، فهل سنفلح؟ الانسان منذ خلقته وهو يحاول ولم ينجح، اذن ما الحل؟ الحل هو مثلما عمل ربنا: كيف نتعامل مع الشرّ؟ مثلا اليوم يتم الكلام كثيرا عن مصدر او سبب الحروب والنزاعات، وكيف انها مجرد لعبة مصالح، او مؤامرات او غيرها من الافكار. كمسيحيين لا يلزم ان نستهلك وقتنا وجهدنا في ذلك... كل شخص حرّ في ان يعتقد بما يريد، لكن كمؤمن علينا ان نعرف كيف نتعامل مع هذه النزاعات ونتائجها والتي هي شرّ من دون شك. هناك أناس تموت من الحروب... هناك اناس تتألم وتهجّر... وهناك أناس تتأثر اعمالها واشغالها وتتعب من نتائج هذه الصراعات على كل المستويات. اذن هل نستهلك وقتا وجهدا بمعرفة من اين اتى ولماذا؟ ام نحاول ان نتعامل مع هذه الحالة التي هي شرّ؟ كمسيحيين علينا ان نتعامل معها ونحاول جهدنا التخلص منها بما هو صحيح إيمانياً وإنسانياً واجتماعيا، ولا ننجرف وراء العواطف والمشاعر الحماسية التي في الكثير من الأحيان لا اساس او اثبات لها".وختم: "لاننا أبناء الله وأخوة يسوع نحن ضد الشر".