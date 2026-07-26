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لبنان

عن لبنان وتطويب البطريرك الحويك... إليكم ما قاله البابا لاوون الرابع عشر

Lebanon 24
26-07-2026 | 08:09
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عن لبنان وتطويب البطريرك الحويك... إليكم ما قاله البابا لاوون الرابع عشر
عن لبنان وتطويب البطريرك الحويك... إليكم ما قاله البابا لاوون الرابع عشر photos 0
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كتب البابا لاوون الرابع عشر عبر حسابه على "اكس": 
 
"لقد تم بالأمس، في لبنان، إعلان تطويب إلياس الحويك، بطريرك أنطاكية للموارنة من عام 1899 إلى عام 1931. كان رجل حوار ورجاء، وشكّل مرجعًا كنسيًا واجتماعيًا وسياسيًا بارزًا، حتى لُقِّب بـ«أب لبنان الكبير». فلترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة في كل أنحاء العالم دائمًا، ولتنل هبة السلام للشعب اللبناني بأسره، العزيز جدًا على قلبي". 
 
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