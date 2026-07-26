عن لبنان وتطويب البطريرك الحويك... إليكم ما قاله البابا لاوون الرابع عشر

كتب عبر حسابه على "اكس":

"لقد تم بالأمس، في ، إعلان تطويب ، بطريرك للموارنة من عام 1899 إلى عام 1931. كان رجل حوار ورجاء، وشكّل مرجعًا كنسيًا واجتماعيًا وسياسيًا بارزًا، حتى لُقِّب بـ«أب لبنان الكبير». فلترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين في كل أنحاء العالم دائمًا، ولتنل هبة السلام للشعب اللبناني بأسره، جدًا على قلبي".