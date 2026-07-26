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لبنان

بيان من قوى الأمن للمواطنين... هذا ما ستشهده منطقة المتحف في بيروت

Lebanon 24
26-07-2026 | 08:32
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بيان من قوى الأمن للمواطنين... هذا ما ستشهده منطقة المتحف في بيروت
بيان من قوى الأمن للمواطنين... هذا ما ستشهده منطقة المتحف في بيروت photos 0
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صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي:

أوّلًا: اعتبارًا من تاريخ 27-7-2026 لغاية 31-7-2026 بين الساعة 19.00 ولغاية الساعة 5.00 ستقوم شركة متعهّدة برشّ الزفت من تقاطع حبيب باشا السعد حتّى تقاطع المتحف على المسلكين، وذلك على عدّة مراحل لا تؤدّي إلى قطع السير كلّيًّا في المكان.
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ثانيًا: سيتمّ المباشرة بأعمال التزفيت في المحلّة المذكورة يومي السبت والأحد، بتاريخي 1 و2-8-2026 اعتبارًا من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 17.30 بحيث ستؤدّي الأعمال إلى قطع السير في المكان وتحويله على الشكل التالي:

السير القادم من تقاطع المتحف باتّجاه طريق الشام، سيتمّ تحويله باتّجاه جادّة اليافي، أو العودة باتّجاه مستديرة العدلية.
السير القادم من السوديكو باتّجاه المتحف، سيتمّ تحويله يمينًا باتّجاه رأس النبع – محمّد الحوت – خلف المحكمة العسكرية، أو يسارًا باتّجاه شارع حبيب باشا السعد باتّجاه المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، ثمّ الالتفاف يمينًا باتّجاه العدلية أو يسارًا باتّجاه أديب إسحق الأشرفية.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير، ومنعًا للازدحام.
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