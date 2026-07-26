بيان من قوى الأمن للمواطنين... هذا ما ستشهده منطقة المتحف في بيروت

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صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة مـا يلــي:أوّلًا: اعتبارًا من تاريخ 27-7-2026 لغاية 31-7-2026 بين الساعة 19.00 ولغاية الساعة 5.00 ستقوم شركة متعهّدة برشّ الزفت من تقاطع حبيب حتّى تقاطع المتحف على المسلكين، وذلك على عدّة مراحل لا تؤدّي إلى قطع السير كلّيًّا في المكان.ثانيًا: سيتمّ المباشرة بأعمال التزفيت في المحلّة المذكورة يومي السبت والأحد، بتاريخي 1 و2-8-2026 اعتبارًا من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 17.30 بحيث ستؤدّي الأعمال إلى قطع السير في المكان وتحويله على الشكل التالي:السير القادم من تقاطع المتحف باتّجاه ، سيتمّ تحويله باتّجاه جادّة ، أو العودة باتّجاه مستديرة العدلية.السير القادم من السوديكو باتّجاه المتحف، سيتمّ تحويله يمينًا باتّجاه رأس النبع – محمّد – خلف ، أو يسارًا باتّجاه شارع حبيب باشا السعد باتّجاه المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، ثمّ الالتفاف يمينًا باتّجاه العدلية أو يسارًا باتّجاه أديب إسحق .يُرجى من المواطنين الكرام أخذ والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير، ومنعًا للازدحام.