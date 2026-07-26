هاشم: المطلوب موقف وطني لحماية سيادة لبنان وكرامته

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شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب "ضرورة التمسك بثوابت أساسها تثبيت وقف اطلاق النار وانسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي المحتلة وألا تكون تجربة زوطر الغربية صك براءة لإطالة أمد الى وقت لا يعرف احد تحديده اذا ما ترك الأمر للعدو والذي اكد عليه قادته بكل مستوياته". وأشار إلى أن "ما اكده رئيس حكومة العدو بأن جيشه باق في المنطقة الامنية ولم ينسحب اصلا ولن يفعل ذلك، الا رسالة للبنانيين للوقوف عندها ولئلا يستمر بالتعاطي مع خطورة ما يقال وكأنه عابر، لهذا فإن أي خطوة مقبلة لا تفرض على الاسرائيلي الانسحاب من اجزاء محتلة واسعة ومن خلال الضغط مباشرة أو بضمانة واضحة لتوسيع المنطقة التجريبية والتي لا معنى لها بعد الذي حصل حتى الآن ولو تمسك بطرح ، لوفرنا علينا الوقت الضائع الذي يستغله عدو ماكر لم يلتزم يوما بأي تفاهم".وقال: "أما وان هناك اعدادا لجولة جديدة من مفاوضات لم تحقق طموحات حقيقية، فإن المطلوب موقف وطني لحماية سيادة لبنان وكرامته وعدم الانصياع لأي املاء مهما كان. ليكن الموقف الجامع عامل قوة لمواجهة الاخطار المتأتية من مشاريع الكيان والآنية والبعيدة".أضاف بعد لقاءات مع عدد من مزارعي منطقة والعرقوب: "لقاؤنا مع اصحاب الحقوق مزارعي هذه الارض على خط الحدود كان تحديا وتأكيدًا على هوية ارضهم، ولا بد من اتخاذ خطوات من قبل الوزارات والمؤسسات لتتمكن الميكانزم من السماح لهم بقطف الموسم أو بالاحرى ما تبقى منه، بعد ان امعن العدو الحاقد في جرف البساتين".وختم: "بعد ان اجرينا الاتصالات مع قيادة اليونيفل لا بد من ان يتحرك المسؤولون في كل المواقع لاتخاذ اجراءات بشكل سريع، للسماح بدخول المزارعين وحصاد القمح خلال أيام".