عز الدين: اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة أدّيا إلى انقسام عمودي بين اللبنانيين

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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين خلال الحفل التكريمي لشهداء بلدة خرطوم، إنّ "اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة أدّيا إلى انقسام عمودي بين اللبنانيين"، مؤكداً أن "المفاوضات غير المباشرة كانت قادرة على تحقيق مصالح ، والوصول إلى وقف إطلاق النار ووقف العمليات العدائية وجدولة انسحاب العدو"، مشدداً على أن "الأفضل للبنان هو الذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة في ظل تماسك داخلي وتفاهم وطني، لأن هذا البلد لا يُحكم إلا بالشراكة والتوافق، ولا يستطيع أحد أن يلغي أحداً".وشدد على أن "من يريد تقييم عليه أن ينظر إلى مسيرتها منذ نشأتها، لا أن يحاكمها في لحظة آنية"، مؤكداً أن "المقاومة استطاعت أن تواجه أعتى عدو مدعوم دولياً، وأن تسجل انتصارات كبيرة، من دحر عن وصولاً إلى إفشال أهداف العدو في حرب تموز عام 2006".ورأى أن "الإصرار على المفاوضات المباشرة يضع الساحة الداخلية على المحك، ويهدد الاستقرار والوحدة الوطنية والتفاهم بين اللبنانيين والشراكة الوطنية"، معتبراً أن "هذا المسار يكشف عن نوايا السلطة، ويصل إلى حد التآمر على المصالح العليا للبنان والانتقاص من سيادته الوطنية من خلال الصفقات التي تمررها".وتساءل عز الدين عن نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى ولقائه الرئيس الأميركي ، قائلاً: "لماذا لا يخرج رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين ويخاطب الرأي العام ويشرح ماذا حصل؟ وعلى ماذا وقّع؟ هل وقّع على حفظ مصالح لبنان العليا وسيادته واستقلاله وقراره الوطني، أم على صفقة سياسية وأمنية وعسكرية تحقق شروط العدو تلتزم املاءات الصديق ".