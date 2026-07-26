تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عز الدين: اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة أدّيا إلى انقسام عمودي بين اللبنانيين

Lebanon 24
26-07-2026 | 09:34
A-
A+
عز الدين: اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة أدّيا إلى انقسام عمودي بين اللبنانيين
عز الدين: اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة أدّيا إلى انقسام عمودي بين اللبنانيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين خلال الحفل التكريمي لشهداء بلدة خرطوم، إنّ "اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة أدّيا إلى انقسام عمودي بين اللبنانيين"، مؤكداً أن "المفاوضات غير المباشرة كانت قادرة على تحقيق مصالح لبنان، والوصول إلى وقف إطلاق النار ووقف العمليات العدائية وجدولة انسحاب العدو"، مشدداً على أن "الأفضل للبنان هو الذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة في ظل تماسك داخلي وتفاهم وطني، لأن هذا البلد لا يُحكم إلا بالشراكة والتوافق، ولا يستطيع أحد أن يلغي أحداً".
Advertisement

وشدد على أن "من يريد تقييم المقاومة عليه أن ينظر إلى مسيرتها منذ نشأتها، لا أن يحاكمها في لحظة آنية"، مؤكداً أن "المقاومة استطاعت أن تواجه أعتى عدو مدعوم دولياً، وأن تسجل انتصارات كبيرة، من دحر الاحتلال عن بيروت وصولاً إلى إفشال أهداف العدو في حرب تموز عام 2006".

ورأى أن "الإصرار على المفاوضات المباشرة يضع الساحة الداخلية على المحك، ويهدد الاستقرار والوحدة الوطنية والتفاهم بين اللبنانيين والشراكة الوطنية"، معتبراً أن "هذا المسار يكشف عن نوايا السلطة، ويصل إلى حد التآمر على المصالح العليا للبنان والانتقاص من سيادته الوطنية من خلال الصفقات التي تمررها".

وتساءل عز الدين عن نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: "لماذا لا يخرج رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين ويخاطب الرأي العام ويشرح ماذا حصل؟ وعلى ماذا وقّع؟ هل وقّع على حفظ مصالح لبنان العليا وسيادته واستقلاله وقراره الوطني، أم على صفقة سياسية وأمنية وعسكرية تحقق شروط العدو تلتزم املاءات الصديق الاميركي".
مواضيع ذات صلة
إنقسام داخلي عمودي من "اتفاق الاطار" واسرائيل تكشف عن ملحق امني سري.. بري: لن يُنفَّذ ولن نقاطع مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 18:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقسام وزاري بشأن "اتفاق الاطار" وترقّب لنتائج الاتصالات الاميركية مع اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 18:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل عن اتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل: الدولة أثبتت أنها قادرة على تحقيق مصلحة اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 18:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
خلوة بري - الشيباني: عدم ارتياح لـ"اتفاق الاطار" ومخاوف من الانقسام
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 18:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

المقاومة

الجمهوري

الاحتلال

الاميركي

جمهورية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2026-07-26
Lebanon24
10:38 | 2026-07-26
Lebanon24
10:30 | 2026-07-26
Lebanon24
10:19 | 2026-07-26
Lebanon24
10:07 | 2026-07-26
Lebanon24
10:04 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24