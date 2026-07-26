وزيرة التربية التقت وفدا من "حزب الله" والقائم بأعمال السفارة السورية

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استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفدا من " " ضم النائبين علي عمار وايهاب حمادة، نائب بلديات الضاحية الجنوبية زهير جلول، رئيس بلدية برج البراجنة مصطفى الحركة، مسؤول الوقف في برج البراجنة محمد حرب، مسؤول التعبئة التربوية في أسامة ناصر الدين، مسوؤل هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية يوسف زلغوط ومسؤول العلاقات العامة في التعبئة التربوية يوسف بسام.وكان عرض في خلال اللقاء لاستعدادات وزارة التربية للعام الدراسي المقبل ونقل الوفد الواقع التربوي في الضاحية الجنوبية لجهة ضرورة وجود مبان ومدارس وثانويات لإستيعاب أعداد من الجنوب. كما عرض الوفد لطلب تسريع معاملات ترخيص جديد لمدارس مرخصة اصلا وترغب بتغيير مكان عقاراتها.وأثار الوفد موضوع ثانوية حسين التي كانت وزارة التربية تدرس امكان دمجها، وركز على أهميتها كصرح تربوي عريق واساسي لمنطقة برج البراجنة وأهلها. فطمأنت كرامي الوفد الى ان الدمج لن يحصل بعد التوصل الى اتفاق مع المالك لضمان استمرار الدراسة فيها خصوصا في ظل التوقعات بزيادة عدد طلابها. ووعدت بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار.كما استقبلت الوزيرة كرامي القائم بأعمال السفارة في إياد الهزاع وتم عرض للشؤون التربوية بين البلدين خصوصا لجهة تفعيل اتفاقيات التعاون والعمل على اتفاقيات جديدة. كما طرح موضوع الافادات للطلاب السوريين والاشكالية التي يمكن ان تواجههم عند عودتهم الى لإكمال تعليمهم العالي وسبل حل هذه المشكلة.