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لبنان

تجمع الصناعيين في البقاع: لتعزيز حضور الصناعة اللبنانية في الأسواق الخارجية

Lebanon 24
26-07-2026 | 10:19
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تجمع الصناعيين في البقاع: لتعزيز حضور الصناعة اللبنانية في الأسواق الخارجية
تجمع الصناعيين في البقاع: لتعزيز حضور الصناعة اللبنانية في الأسواق الخارجية photos 0
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عقد تجمع الصناعيين في البقاع، جمعيته العمومية في قاعة "إختمار" التابعة لمجموعة "غاردينيا غران دور" الاقتصادية في زحلة، برئاسة رئيس التجمع نقولا أبو فيصل، ومشاركة عدد كبير من الصناعيين، فيما تابع آخرون أعمال الاجتماع عبر تقنيات الاتصال المباشر.
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واستُهل الاجتماع بعرض التقرير الإداري الذي تضمن أبرز نشاطات التجمع وإنجازاته خلال المرحلة الماضية، قبل أن تصادق الجمعية العمومية على إبراء ذمة مجلس الإدارة.

وأكد أبو فيصل، في كلمته، أن "المرحلة المقبلة تستوجب توحيد جهود الصناعيين وتعزيز العمل المشترك"، مشددًا على أن "التجمع سيواصل أداء دوره كإطار جامع للصناعيين في البقاع، وشريك في مواكبة القضايا الاقتصادية والتشريعية المرتبطة بالقطاع الصناعي".

وأشار إلى أن "أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في الدفاع عن مصالح الصناعة الوطنية، والمساهمة في تطوير التشريعات ذات الصلة، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المؤسسات الصناعية، إضافة إلى تعزيز الصادرات اللبنانية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الدول العربية والخليجية والأوروبية والأميركية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج اللبناني".

ولفت إلى أن "الصناعي اللبناني أثبت قدرته على الاستمرار والإنتاج رغم التحديات الاقتصادية"، معتبرًا أن "وحدة الصناعيين والتعاون في ما بينهم يشكلان عنصرًا أساسيًا في دعم القطاع وتعزيز دوره في تحريك الاقتصاد الوطني".

واختُتمت الجمعية العمومية بالتشديد على "مواصلة العمل لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التنسيق بين مختلف مكوناته، بما يساهم في ترسيخ مكانة البقاع مركزًا إنتاجيًا داعمًا للاقتصاد الوطني، وتعزيز حضور الصناعة اللبنانية في الأسواق الداخلية والخارجية".
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