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لبنان

هل من ازمة محروقات في لبنان؟

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

|
Lebanon 24
26-07-2026 | 10:30
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هل من ازمة محروقات في لبنان؟
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خلال الأيام الماضية، انتشرت معلومات عن احتمال دخول لبنان في أزمة محروقات جديدة، في ظل حديث عن تفاوت بين الكميات التي تسلّمها الشركات وحاجة السوق الفعلية، واتهامات لبعض التجار بحجب جزء من البنزين وتخزينه، انتظاراً لارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح إضافية.
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وأثارت هذه المعلومات قلقاً في السوق، خصوصاً مع الحديث عن امتلاك وزارة الاقتصاد بيانات يومية تتضمن الكميات المسلّمة وأسماء الجهات المستفيدة منها. وهنا تُطرح الإشكالية الأساسية: هل يواجه لبنان نقصاً حقيقياً في المحروقات، أم أن ما يجري لا يتعدى عمليات تخزين ومضاربة تستفيد من مخاوف المواطنين وتقلبات الأسعار؟

وتزامنت هذه الأجواء مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق، الأحد، حيث يُنتظر أن يشكل ملف الطاقة أحد محاور المباحثات، إلى جانب مشروع خط النفط العراقي – السوري – اللبناني، في ظل محاولات لبنانية لتوسيع التعاون الاقتصادي مع العراق وسوريا وتركيا، والبحث عن مسارات جديدة لتأمين احتياجات البلاد.

لكن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا نفى، في اتصال مع "لبنان24"، وجود أزمة في البنزين، مؤكداً أن عمليات الاستيراد والتوزيع مستمرة بصورة طبيعية حسب الجداول المعتمدة، وأن البواخر المحملة بالمحروقات ستصل تباعاً إلى لبنان، على أن تُضخ الكميات في السوق وفق البرنامج المعتاد.

وقال أبو شقرا إن الشركات المستوردة أكدت خلال اتصال معه تسليم مادة البنزين صباح الاثنين كالمعتاد، موضحاً أن المحطات ستحصل على حاجتها وأن لا مؤشرات عملية تدل على انقطاع المادة أو توقف التوزيع.

وشدد على أن الأخبار المتداولة عن أزمة قريبة لا تستند إلى معطيات صادرة عن قطاع المحروقات، نافياً بصورة قاطعة الكلام المنسوب إليه في هذا الشأن. وأضاف أن وجود ضغط مؤقت أو إقبال إضافي على بعض المحطات لا يعني أن البلاد تتجه إلى أزمة، خصوصاً أن البواخر تصل تباعاً والتسليم سيُستأنف كالمعتاد مع بداية الأسبوع، حسب الجداول.

وأوضح أبو شقرا أن الأولوية بالنسبة إلى الموزعين في المرحلة الحالية هي ضمان توافر المحروقات في السوق ووصولها إلى المحطات والمواطنين، مؤكداً أن الكميات ستُسلّم من دون تغيير في الآلية المعتمدة.

أما الأسعار، فلفت إلى أنها تبقى مرتبطة بحركة أسعار النفط في الأسواق العالمية وبالكلفة التي تدخل في جدول تركيب الأسعار محلياً. وقال: "باسمنا وباسم المواطنين، نتمنى التوصل إلى أي اتفاق أو انفراج ينعكس انخفاضاً في الأسعار، لكن همّنا الأساسي اليوم هو تأمين المادة وعدم حصول أي نقص".

وبذلك، يفصل أبو شقرا بين ملفين: الأول يتعلق بتوافر البنزين، وهو يؤكد أن الإمدادات فيه طبيعية، والثاني يرتبط بالأسعار التي تخضع للتطورات الخارجية. ومع تأكيد الشركات استئناف التسليم صباح الاثنين، لا تبدو هناك، وفق معطيات القطاع، أسباب تدفع المواطنين إلى التهافت على المحطات أو تخزين المحروقات.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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