تحية كسروانية لمهرجانات بعلبك

في خطوة مميزة وكتحية إبداعية لـ"مهرجانات بعلبك الدولية
" بمناسبة مرور سبعين عاماً على انطلاقتها، تنظم بلدية عجلتون
في كسروان في إطار مهرجانها السنوي عملا فنيا لفرقة Les Cordes Résonnantes بعنوان «Wayna Nay?!»، "وينا ناي؟!" في 24 آب المقبل.
العمل يجمع بين الموسيقى والمسرح والغناء، ويستلهم شخصية جان كوكتو الذي افتتح مهرجانات بعلبك
عام 1956، في رحلة تستعيد ذاكرة هذا الصرح الثقافي وتحتفي بما مثّله من إشعاع فني للبنان.
ويقود الأمسية المايسترو
جو ضو، بمشاركة السيدة فاديا طنب الحاج، وعازف العود سمير نصر الدين
، والممثل نوح مقدّم، إلى جانب جوقة جامعة سيدة اللويزة
(NDU) وفرقة Les Cordes Résonnantes.
ويتضمن البرنامج أعمالاً لكبار المؤلفين العالميين، إلى جانب مؤلفات لبنانية، جديدة كُتبت خصيصاً احتفاءً بالذكرى السبعين لمهرجانات بعلبك الدولية.
وبحسب المنظمين "تؤكد هذه الأمسية أن "مهرجانات بعلبك الدولية" ليست مجرد حدث فني، بل جزء من الذاكرة الثقافية اللبنانية
، وأن الفن يبقى اللغة الأسمى التي تحفظ الجمال، وتصل الماضي بالحاضر، وتحمل رسالة لبنان
إلى العالم".