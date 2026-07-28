تحية كسروانية لمهرجانات بعلبك

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في خطوة مميزة وكتحية إبداعية لـ"مهرجانات " بمناسبة مرور سبعين عاماً على انطلاقتها، تنظم بلدية في كسروان في إطار مهرجانها السنوي عملا فنيا لفرقة Les Cordes Résonnantes بعنوان «Wayna Nay?!»، "وينا ناي؟!" في 24 آب المقبل.العمل يجمع بين الموسيقى والمسرح والغناء، ويستلهم شخصية جان كوكتو الذي افتتح مهرجانات عام 1956، في رحلة تستعيد ذاكرة هذا الصرح الثقافي وتحتفي بما مثّله من إشعاع فني للبنان.ويقود الأمسية جو ضو، بمشاركة السيدة فاديا طنب الحاج، وعازف العود سمير ، والممثل نوح مقدّم، إلى جانب جوقة (NDU) وفرقة Les Cordes Résonnantes.ويتضمن البرنامج أعمالاً لكبار المؤلفين العالميين، إلى جانب مؤلفات لبنانية، جديدة كُتبت خصيصاً احتفاءً بالذكرى السبعين لمهرجانات بعلبك الدولية.وبحسب المنظمين "تؤكد هذه الأمسية أن "مهرجانات بعلبك الدولية" ليست مجرد حدث فني، بل جزء من الذاكرة الثقافية ، وأن الفن يبقى اللغة الأسمى التي تحفظ الجمال، وتصل الماضي بالحاضر، وتحمل رسالة إلى العالم".