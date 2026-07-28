تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاني من دمشق: لبنان وسوريا أمام فرصة استراتيجية لبناء شراكة زراعية متكاملة

Lebanon 24
28-07-2026 | 02:36
A-
A+
هاني من دمشق: لبنان وسوريا أمام فرصة استراتيجية لبناء شراكة زراعية متكاملة
هاني من دمشق: لبنان وسوريا أمام فرصة استراتيجية لبناء شراكة زراعية متكاملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في إطار تعزيز التعاون الزراعي العربي وتطوير الشراكة بين لبنان والجمهورية العربية السورية،  العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رسمي ضم المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، ومدير مكتب الوزير سامر الخوند، ومستشار الوزير فادي غانم، وانضم إلى الوفد سفير الجمهورية اللبنانية لدى سوريا هنري قسطون.
Advertisement

استهل الوزير هاني زيارته بالمشاركة في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة "AgriTEK Syria"، إلى جانب وزير الزراعة السوري المهندس باسل سويدان ووزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار، في حضور عدد من المسؤولين العرب والدوليين وممثلي المنظمات الأممية والهيئات الاقتصادية والزراعية.

وشارك الوزير هاني في الجلسة الوزارية الحوارية: "نحو صياغة مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المشرق العربي"، إلى جانب الوزيرين السوريين، وبمشاركة القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في سوريا، بيرّو توماسو بيري (Perro-Tomaso Perri)، ونائب رئيس قسم البرامج في برنامج الأغذية العالمي (WFP) في سوريا، جيري سوني (Jerry Soni).

وتناول المشاركون أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة، وفي مقدمتها تداعيات التغير المناخي، وإدارة الموارد الطبيعية والمائية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم صمود المزارعين، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتوسيع الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، إضافة إلى أهمية التكامل الإقليمي والتنسيق بين دول المشرق العربي لبناء أنظمة غذائية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

وخلال مداخلته، أكد الوزير هاني أن "الأمن الغذائي لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسيادة الوطنية"، مشددًا على أن "التحديات المشتركة التي تواجه دول المنطقة تستوجب الانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة الشراكة الفعلية القائمة على تبادل الخبرات والمعرفة وتكامل الموارد".

وقال:"إن مستقبل الزراعة في المشرق العربي يُبنى بالتعاون لا بالمنافسة، وبالتكامل لا بالعزلة. ومن هنا، فإن لبنان يؤمن بأهمية بناء شراكات إقليمية مستدامة ترتكز على الابتكار، والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، ودعم المزارعين، وتعزيز التجارة الزراعية البينية، بما يحقق الأمن الغذائي لشعوبنا ويؤسس لتنمية ريفية أكثر استدامة."

أضاف: "ان وزارة الزراعة اللبنانية تواصل تنفيذ خططها لتحديث القطاع الزراعي، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، وتحسين جودة الإنتاج، وتطوير الخدمات الإرشادية والرقمية، بالتوازي مع توسيع التعاون مع المنظمات الدولية والدول العربية الشقيقة.

إشادة بالمشاركة اللبنانية".

وعقب الجلسة، جال الوزيران اللبناني والسوري في أجنحة المعرض، حيث اطّلعا على أحدث التقنيات الزراعية والصناعات الغذائية والابتكارات المتعلقة بالإنتاج الزراعي.

وأشاد الوزير هاني بالمشاركة اللبنانية في المعرض، معتبرًا أنها "تعكس حيوية القطاع الزراعي اللبناني وقدرته على المنافسة، رغم الظروف الصعبة، وتؤكد مكانة المنتج اللبناني وجودته في الأسواق العربية".

وفي اليوم التالي، عقد الوزير هاني اجتماعًا موسعًا مع نظيره السوري المهندس باسل سويدان، في حضور سفير الجمهورية العربية السورية لدى لبنان إياد هزاع، وسفير الجمهورية اللبنانية لدى سوريا هنري قسطون، والوفدين الرسميين من البلدين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الزراعي، وتنسيق السياسات الزراعية، وتبادل الخبرات، وتطوير الإنتاج النباتي والحيواني، وتفعيل التعاون الفني والعلمي، إضافة إلى إزالة العقبات التي تعترض حركة المنتجات الزراعية بين البلدين.

وأكد الوزير السوري أن "العلاقات الأخوية بين سوريا ولبنان تشكل قاعدة صلبة لتطوير التعاون الزراعي"، مستعرضًا "خطط الوزارة لتحديث الإرشاد الزراعي، وتوسيع استخدام تقنيات الري الحديث والطاقة المتجددة، وتطوير التشريعات والمخابر، وتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية".

من جهته، شدد الوزير هاني على أن "التكامل بين القطاعين الزراعيين في لبنان وسوريا يشكل فرصة استراتيجية للبلدين"، مؤكدًا "ضرورة الانتقال إلى خطوات عملية تعزز انسياب التجارة الزراعية وتحمي مصالح المنتجين".

وقال: "أكدنا أهمية إعداد بروتوكول زراعي متكامل ينظم انسياب المنتجات الزراعية بين لبنان وسوريا، ويوحّد الإجراءات الفنية والإدارية، ويسهّل عبور الشاحنات، ويخفف الازدحام على المعابر الحدودية، ولا سيما خلال مواسم الخضار والفاكهة والمنتجات الطازجة، بما يحفظ مصالح المزارعين والمنتجين في البلدين ويعزز انسيابية التجارة الزراعية."

أضاف: "إن العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان وسوريا تشكل قاعدة متينة لبناء تعاون زراعي منتج ومستدام، يفتح آفاقًا جديدة أمام المزارعين، ويعزز الاستثمار في القطاع الزراعي، ويسهم في ترسيخ الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في البلدين."

كما وجّه الوزير هاني دعوة رسمية إلى نظيره السوري للمشاركة في معرض Agri Lebanon، تأكيدًا لأهمية استمرار التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الزراعية بين البلدين".

وخلال الاجتماع، استعرض المدير العام للزراعة أعمال اللجان الفنية الزراعية المشتركة بين لبنان وسوريا، والتي تعمل على تطوير التعاون التقني والعلمي وتوحيد الإجراءات الفنية، ولا سيما في مجال اعتماد الفحوصات المخبرية وتوحيد المعايير.

وتضم هذه اللجان: لجنة الأحواض المائية والصيد البحري، لجنة التصنيع الغذائي، لجنة البحث العلمي، لجنة الاستراتيجيات الزراعية، لجنة الإرشاد الزراعي، لجنة الصحة النباتية والمبيدات ولجنة الصحة والإنتاج الحيواني.

واتفق الجانبان على مواصلة عمل هذه اللجان وتفعيل اجتماعاتها الدورية، بما يسهم في تعزيز التكامل الزراعي، وتطوير الإنتاج، وتسهيل حركة التجارة الزراعية، وترسيخ التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأمن الغذائي في المنطقة.

وفي ختام الزيارة، توجّه وزير الزراعة "بجزيل الشكر والتقدير إلى المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)"، مثمنًا "ما قدّمه من دعم وتنسيق ومواكبة لإنجاح الزيارة الرسمية إلى الجمهورية العربية السورية، وما بذله فريق عمل المؤسسة من جهود في تنظيم اللقاءات وتأمين المتابعة اللوجستية والفنية، بما أسهم في تحقيق أهداف الزيارة وتعزيز آفاق التعاون الزراعي العربي المشترك".
 
مواضيع ذات صلة
هاني: الانتقال من الزراعة التقليدية إلى اقتصاد زراعي متكامل ضرورة
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 12:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني بعد لقائه السفير الهولندي: التجربة الهولندية نموذج للبنان لبناء قطاع زراعي أكثر قدرة على الصمود
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 12:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": لبنان أمام فرصة للانتقال من إدارة الانهيار إلى إعادة بناء الدولة
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 12:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: التعافي الزراعي يبدأ من المعرفة الدقيقة والشراكات الفاعلة
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 12:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس

اللبنانية

الجمهوري

من جهته

السورية

جمهورية

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:31 | 2026-07-28
Lebanon24
05:27 | 2026-07-28
Lebanon24
05:02 | 2026-07-28
Lebanon24
05:00 | 2026-07-28
Lebanon24
04:55 | 2026-07-28
Lebanon24
04:51 | 2026-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24