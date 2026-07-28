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لبنان

الأشغال تواصل تأهيل وصيانة الطرق في الجنوب وتستأنف مشاريع توقفت بسبب الحرب

Lebanon 24
28-07-2026 | 10:14
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الأشغال تواصل تأهيل وصيانة الطرق في الجنوب وتستأنف مشاريع توقفت بسبب الحرب
الأشغال تواصل تأهيل وصيانة الطرق في الجنوب وتستأنف مشاريع توقفت بسبب الحرب photos 0
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تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ برنامجها لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف المناطق الجنوبية، في إطار خطتها الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية وضمان استمرارية حركة المواطنين، من خلال متابعة عدد من المشاريع التي تشمل أعمال التأهيل والتعبيد والصيانة على محاور رئيسية وفرعية.
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وفي بلدة مجدل سلم – قضاء مرجعيون، تتابع الوزارة تنفيذ مشروع تأهيل الطريق، بعدما كانت أعمال الحفريات وإنجاز طبقة الأساس قد استُكملت قبل الحرب، قبل أن تتوقف بفعل الظروف الأمنية. ومع الحصول أخيراً على موافقة "الميكانيزم"، استُؤنفت الأعمال في الموقع، حيث باشرت الورش إعادة تنفيذ طبقة الأساس واستكمال أعمال التزفيت، تمهيداً لإعادة وضع الطريق في الخدمة".

كما تتواصل أعمال الصيانة على الأوتوستراد الدولي في بلدة دير الزهراني، واستكمال بناء الحائط، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية عليه.

وفي قضاء جزين، تستمر أعمال صيانة وتأهيل شبكة الطرق، بما يشمل طريق حيتولي ووادي الليمون، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتسهيل وصول المواطنين بين البلدات.

وفي بلدة عزة – قضاء النبطية، أُنجزت أعمال تعبيد طريق الخزان، بالتوازي مع استكمال تأهيل عدد من الدروب والطرق الزراعية في بلدة الكفور، بما يسهّل الوصول إلى الأراضي الزراعية، ويحسن حركة المرور المحلية.

وفي مدينة صور، تواصل الوزارة تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التعبيد في حي الدبّاغة.

كما تواصل أيضاً تنفيذ أعمال الصيانة على أوتوستراد صيدابرج رحال، حيث تشمل الأشغال تحديد مواقع طبقات الإسفلت المتضررة، وإزالة حواجز الحماية المعدنية (الغاردريل) المتضررة تمهيداً لإعادة تركيبها بما يعزز السلامة المرورية على هذا المحور الحيوي.

وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل استمرارها في متابعة مشاريعها الميدانية وفق الأولويات الفنية واحتياجات المناطق، بما يضمن الحفاظ على شبكة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، وتحسين جودة البنية التحتية، بما يخدم المواطنين في مختلف المناطق.
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