شيخ العقل: الخلافات والانقسامات تضعفنا وتفتح الباب أمام من يريد الشر بوطننا

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رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى أن "المرحلة الدقيقة والحسّاسة على صعيد والمنطقة، بما فيها من اضطرابات وتحدّيات وصعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تفرض علينا جميعاً مسؤولية كبرى في الحفاظ على وحدتنا الوطنية والداخلية وجعلها متماسكة وقوية".واعتبر في خلال لقاء اجتماعي، أن "لا سبيل لنا إلا بوحدتنا كطائفة، ووحدتنا كأبناء جبل، ووحدتنا كلبنانيين. فالخلافات والانقسامات تضعفنا وتفتح الباب أمام من يريد الشر بوطننا".وشدّد على "ضرورة تحصين الدولة والعيش المشترك والحوار، إضافة إلى التضامن الذي هو عنوان هذه المرحلة".وشكر شيخ العقل صاحب الدعوة السيد أبو سليم رؤوف غانم، منوّهاً ببلدة الورهانية التي كانت وستبقى عنواناً للأصالة والكرم والوحدة، وأهلها الحراس للقيم، وحماةً للتضامن، وأصحاب كلمة حقّ في كل الظروف".لقاءاتواستقبل الشيخ ابي المنى الطائفة - اليوم وفداً ضم رئيس "مؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية" الدكتور علي يعقوب، ومعاون مفتي جبيل وكسروان الشيخ د. محمد حيدر، وفاعليات من جبيل، بحضور رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ وسام سليقا والشيخ سامي عبد الخالق، لدعوة سماحته إلى المشاركة في الذكرى السنوية للإمام موسى والشيخ محمد يعقوب، التي ستقام في جبيل تحت عنوان "السلم الأهلي"، وضمن فعاليات شعار العام "صمود وإباء".كما استقبل لاتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، بحضور الشيخ سليقا وعضو اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي العميد المتقاعد غازي محمود، للاطلاع على أنشطة الاتحاد، وشكره على مشاركة ممثلين عنه في فعالياته، وتسليمه الإصدار الشهري للاتحاد.وترأس الشيخ أبي المنى اجتماع الهيئة التأسيسية لجمعية "سند" التعاضدي الاجتماعي، في دار الطائفة، حيث جرت مناقشة الخطة المستقبلية وتمّ توزيع المهام بين أعضائها.شانيهوفي دارته في شانيه استقبل شيخ العقل الاستاذ رشيد مالك حمدان ووفدا من اسرة المدرسة الوطنية - عاليه يرافقه الشيخ هاني زين الدين، نقلوا تحيات مؤسسها الاستاذ مالك حمدان ووجهوا دعوة لاحتفال تربوي تكريماً لهزياراتوكان شيخ العقل قد زار الدكتور زهير العماد في عين وزين مستفقداً اياه اثر حادث تعرض له، بحضور بعض الاطباء والمسؤولين في المستشفى، ورافقه عدد من المشايخ من المذهبي والمعاونين. كما قدّم التعازي في بتلون بالمرحوم الشيخ ابو شكيب عادل كمال الدين، وزار عضو المجلس المذهبي السابق الشيخ شوقي كمال الدين.اتصالاتمن جهة ثانية ،أجرى شيخ العقل اتصالين بالنائب وائل ابو فاعور لبحث بعض المتعلقة بمنطقتي حاصبيا وراشيا، وبرئيس المحكمة الاستئنافية القاضي الشيخ فيصل ناصر الدين للتداول بشؤون متعلقة بالقضاء المذهبي.