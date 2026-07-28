ضبط مخدرات وأوراق مزيّفة... 3 عمليات أمنيّة تُسفر عن توقيف 4 أشخاص

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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها لمكافحة الجريمة والحدّ من انتشارها، وعلى أثر معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء في وحدة تمكّنت دوريّاتها، بتاريخ 20-7-2026، من توقيف عددٍ من الأشخاص في والمريجة وبئر حسن.1 بعمليّة أمنيّة، أوقفت إحدى دوريّات المفرزة شخصَين على متن درّاجة آليّة نوع v150، لون رصاصي، من دون تسجيل، وذلك في محلّة الصفرا / الأوتوستراد، وضبطت في حوزتهما موادَ مخدّرة ودولارات مزيّفة، عبارة عن 29 ورقة نقديّة من فئات مختلفة، وتبيّن أنّهما يُدعيان:أ. م. (مواليد عام 2010، سوري) قاصرخ. م. (مواليد عام 2007، سوري)2 بكمينٍ محكم، تمكّنت دوريّة أخرى من المفرزة من توقيف شخص على متن درّاجة آليّة نوع GR، لونها أبيض، في محلّة ، وضبطت في حوزته كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، ودولارات أميركيّة مزيّفة عبارة عن أوراق نقديّة مختلفة تفوق قيمتها مبلغ 5750 دولار أميركي، ويُدعى:خ. إ. (مواليد عام 1985، لبناني)3 كذلك، أوقفت دوريّة من المفرزة شخص قاصر في محلّة بئر حسن – شارع المفروشات، لقيامه بنقل مواد مخدّرة من مقهى مشبوه يملكه جدّه لوالدته -تمّت مداهمته في وقتٍ سابق وتوقيف مروجين في داخله- إلى أحد الفنادق في المنطقة، وتبيّن أنّه يدعى: ح. ش. (مواليد عام 2010، لبناني).تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين محتملين.