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لبنان

"الحزب" عزز حضوره في المناطق الحدودية تحسّبا وتهيئا

Lebanon 24
29-07-2026 | 23:02
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الحزب عزز حضوره في المناطق الحدودية تحسّبا وتهيئا
الحزب عزز حضوره في المناطق الحدودية تحسّبا وتهيئا photos 0
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كتبت" نداء الوطن": في البقاع والهرمل، تبدو المخاوف أكثر حضورًا من غيرها. فالحديث المتداول بين الأهالي يتركز على احتمال دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، منسوبًا إلى تعاميم داخل "الحزب" عن ذلك، وضرورة التنبه والاستعداد للقادم، وانطلاقًا من شعور بأن إرث الحرب السورية وتدخل "الحزب" وما خلفه من دماء وعداوات لا تزال تلقي بظلالها على المشهد، رغم رسائل التهدئة التي صدرت مرارًا من دمشق، والتي أكدت احترام سيادة لبنان وعدم وجود نية لفتح مواجهة معه. وتتحدث مصادر مطلعة عن أن "حزب الله" يتعامل مع هذا الاحتمال باعتباره أحد السيناريوهات التي تستوجب الاستعداد، وأن اهتمامه بالحدود الشرقية لم يتراجع رغم انشغاله خلال الأشهر الماضية بالمواجهة مع إسرائيل. ووفق هذه المصادر، فإن "الحزب" عزز حضوره في عدد من المناطق الحدودية لا سيما ذات الأغلبية الشيعية، بالتوازي مع إجراءات داخلية وتنظيمية تهدف إلى رفع الجهوزية لمواجهة أي تطورات محتملة، في ظل مشهد إقليمي لا يزال مفتوحًا على احتمالات متعددة. وبحسب المصادر ، فإن هذه الإجراءات تعكس قناعة داخل "الحزب" بأن المرحلة المقبلة قد تحمل تحديات مختلفة عن تلك التي واجهها في السنوات الماضية، وأن الجبهة الشرقية باتت تحظى باهتمام متزايد في الحسابات الأمنية، حتى وإن بقيت كل السيناريوهات في إطار التقدير والاستعداد لا الحسم. وعليه عمل "الحزب" خلال الأشهر الماضية على تدريب عدد كبير من العناصر الجديدة وخصوصًا من الشيعة السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بعد سقوط النظام، حيث تلقوا دورات عسكرية قتالية لمدة شهر، عادوا بعدها لأيام إلى أهاليهم ثم غادروا بعد أن أخبروهم أن الرحلة طويلة. إلا أن اللافت هو حجم القلق الذي يسود داخل جزء من البيئة الشيعية، ولا سيما في البقاع، حيث تحوّل الحديث عن التطورات السورية إلى هاجس يومي يتردد في المجالس الخاصة، ويعكس حالة ترقب غير مسبوقة لما قد تحمله المرحلة المقبلة.
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أما اليوم، فإن مجرد تداول سيناريو دخول قوات سورية إلى لبنان يثير مخاوف واسعة، سواء كانت هذه المخاوف مبررة أم مبالغًا فيها. وهذا بحد ذاته يعكس تحولا في المزاج العام وفي نظرة جزء من البيئة الحاضنة إلى عدم قدرة "حزب الله" على توفير الحماية لهم التي لطالما اعتبرها أحد أهم عناصر شرعيته. 
 
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