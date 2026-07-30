التصعيد مؤجل... لا ملغى

Advertisement

وتلفت الأوساط إلى أن القوى الدولية والإقليمية لا تزال تعمل على استكمال ترتيباتها وإعادة تموضعها، ما يجعل المرحلة الحالية أقرب إلى فترة انتظار واستعداد منها إلى لحظة انفجار مباشر.وترى أن المؤشرات المتراكمة لا توحي بانفراج قريب، بل بأن التصعيد بات جزءاً من المسار القائم، فيما يبقى توقيته مرتبطاً بمدى جهوزية الأطراف المعنية للانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة.