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لبنان

المواسم الزراعية... احتفالات تُحرّك الاقتصاد وتحافظ على هوية القرى اللبنانية

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
30-07-2026 | 02:30
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المواسم الزراعية... احتفالات تُحرّك الاقتصاد وتحافظ على هوية القرى اللبنانية
المواسم الزراعية... احتفالات تُحرّك الاقتصاد وتحافظ على هوية القرى اللبنانية photos 0
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لا تقتصر المواسم الزراعية في لبنان على كونها فترات لجني المحاصيل، بل تحولت إلى محطات اقتصادية وسياحية وثقافية ترافقها احتفالات ومهرجانات سنوية تستقطب الزوار، وتعيد تسليط الضوء على الإنتاج المحلي، في وقت تشكل فيه الزراعة مصدر رزق أساسي لآلاف العائلات.
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من الكرز في حمانا، إلى العنب في زحلة، مروراً بموسم الزيتون والتفاح والحمضيات، تتحول القرى اللبنانية مع كل موسم إلى مساحات نابضة بالحركة، حيث لا تقتصر الفائدة على المزارعين فقط، بل تمتد إلى قطاعات عدة تشمل التجارة، والمطاعم، والصناعات الغذائية، والنقل، والسياحة الريفية.

ويُعد مهرجان الكرز في حمانا من أبرز الأمثلة على ارتباط المواسم الزراعية بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، إذ تتحول البلدة خلال فترة الموسم إلى وجهة للزوار الذين يقصدونها للتعرف على المنتج المحلي وشراء الكرز والاستمتاع بالفعاليات التي ترافق الاحتفال، ما ينعكس ايجابا على المؤسسات التجارية والمطاعم وأصحاب المهن المختلفة.

وفي زحلة، يحظى موسم العنب بمكانة خاصة، إذ ترتبط الكرمة بتاريخ المدينة وهويتها، وتواكبه احتفالات وأنشطة تسلط الضوء على الإنتاج الزراعي وصناعة النبيذ، إضافة إلى جذب الزوار وتعزيز السياحة في المنطقة. فموسم القطاف لا يمثل فقط عملية زراعية، بل مناسبة اقتصادية تفتح المجال أمام تسويق المنتجات المحلية وتعزيز حضورها.

أما موسم الزيتون، فيشكل بدوره محطة سنوية مهمة في العديد من المناطق اللبنانية، حيث ترافقه أحياناً مهرجانات وفعاليات تراثية تحتفي بالزيت والزيتون والصناعات المرتبطة بهما. ويؤكد المزارعون أن هذه المناسبات تساعد في الترويج للمنتج اللبناني وفتح أسواق جديدة أمامه، خصوصاً زيت الزيتون الذي يتمتع بسمعة جيدة خارجياً.

كذلك يشكل موسم التفاح مناسبة لإبراز إنتاج المناطق الجبلية، حيث تقام فعاليات تهدف إلى دعم المزارعين والتعريف بجودة التفاح اللبناني، في ظل تحديات كبيرة يواجهها القطاع، أبرزها ارتفاع كلفة الإنتاج والتوضيب والتخزين وصعوبة التصريف.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الاحتفالات المرتبطة بالمواسم الزراعية تتجاوز البعد الفلكلوري، لتصبح جزءاً من اقتصاد المناطق، لأنها تطلق حركة إنفاق محلية وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تساهم في تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب المغتربين خلال فصل الصيف.
في المقابل، يحذر الخبراء من أن الاعتماد على المواسم وحدها لا يمكن أن يشكل بديلاً عن النمو الاقتصادي المستدام، إذ إن الانتعاش الموسمي يبقى محدوداً زمنياً، وسرعان ما يتراجع مع انتهاء الموسم، في ظل استمرار التحديات البنيوية التي يعانيها الاقتصاد اللبناني، وفي مقدمتها تراجع الاستثمار، وضعف القدرة الشرائية، وغياب الإصلاحات.
ويرى الخبراء أن تحويل المواسم إلى رافعة اقتصادية حقيقية يتطلب استثمارها ضمن رؤية متكاملة، تقوم على تعزيز السياحة المستدامة، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم المهرجانات والأنشطة التجارية، بما يضمن استمرار الحركة الاقتصادية على مدار العام، وعدم حصرها بفترات محددة.

ويشير الخبراء إلى أن لبنان يمتلك فرصة لتطوير مفهوم السياحة الزراعية عبر تحويل هذه المواسم إلى منتجات سياحية متكاملة تجمع بين زيارة الحقول، وتذوق المنتجات المحلية، والتعرف على طرق التصنيع التقليدية، ما يساهم في زيادة دخل المزارعين وتعزيز الاقتصاد الريفي.

وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل اللبنانيين، تبقى المواسم الزراعية أكثر من مجرد مواعيد للحصاد؛ فهي مناسبات تعيد الحياة إلى القرى، وتجمع بين الإنتاج والتراث والسياحة، وتحول المحاصيل اللبنانية إلى فرصة اقتصادية تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات.
 
المصدر: خاص
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