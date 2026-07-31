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لبنان

طالب من الجامعة اللبنانية يرفع اسم لبنان عالميًا... أحمد مطر رابع العالم في بطولة Microsoft Office Specialist 2026

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
31-07-2026 | 16:30
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طالب من الجامعة اللبنانية يرفع اسم لبنان عالميًا... أحمد مطر رابع العالم في بطولة Microsoft Office Specialist 2026
طالب من الجامعة اللبنانية يرفع اسم لبنان عالميًا... أحمد مطر رابع العالم في بطولة Microsoft Office Specialist 2026 photos 0
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في إنجاز أكاديمي وتقني يعكس مستوى الكفاءات اللبنانية وقدرتها على المنافسة في المحافل الدولية، أحرز الطالب أحمد مطر، من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية – الفرع الثالث، المركز الرابع عالميًا ضمن فئة Microsoft Excel 365 Apps في بطولةMicrosoft Office Specialist (MOS) World Championship 2026، التي استضافتها ولاية كاليفورنيا الأميركية بين 26 و29 تموز 2026.
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ويُعد هذا الإنجاز من أبرز النتائج التي حققها طالب لبناني في واحدة من أهم البطولات العالمية المتخصصة في قياس المهارات الاحترافية في استخدام تطبيقات Microsoft Office، حيث يتنافس المشاركون على إثبات كفاءتهم في استخدام البرامج المكتبية وفق معايير دولية دقيقة.
 
وجاء تأهل مطر إلى البطولة العالمية بعد مسار تنافسي بدأ باجتياز الامتحان التأهيلي، قبل أن يحرز المركز الأول على مستوى لبنان في البطولة الوطنية، ما خوّله تمثيل لبنان رسميًا في النهائيات العالمية إلى جانب متسابقين من عشرات الدول.
 
وشهدت البطولة مشاركة نخبة من الطلاب والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، في منافسات ركزت على سرعة الإنجاز، ودقة التنفيذ، والقدرة على توظيف الأدوات المتقدمة في Microsoft Office، ولا سيما برنامج Excel الذي يُعد من أكثر البرامج استخدامًا في مجالات الهندسة، وتحليل البيانات، والإدارة، والقطاع المالي.
 
وتمكن أحمد مطر من انتزاع المركز الرابع عالميًا في فئة Microsoft Excel 365 Apps، في نتيجة تؤكد المستوى العلمي والتقني الذي يتمتع به طلاب الجامعة اللبنانية، وتعكس قدرة الشباب اللبناني على تحقيق نتائج متقدمة رغم التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في البلاد.
 
ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة كونه يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في المهارات الرقمية والشهادات الاحترافية، التي باتت تشكل معيارًا أساسيًا في سوق العمل العالمي، إلى جانب دور الجامعات في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
 
ويشكل هذا التتويج إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات اللبنانية في المسابقات الأكاديمية الدولية، ورسالة إيجابية تؤكد أن الكفاءات اللبنانية لا تزال قادرة على التميز وحصد المراتب المتقدمة على الساحة العالمية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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