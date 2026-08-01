مصدر ديبلوماسي: الانسحاب الاسرائيلي بعد "حصر السلاح" ومهمة سورية محددة على الحدود

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لفت مصدر ديبلوماسي إلى أن فكرتين أصبحتا واردتين جداً في على الصعيد الأمني. الأولى باتت شبه ثابتة، رغم توقيع "اتفاق الإطار" وبدء تنفيذه، ومفادها أن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية التي حددها داخل الأراضي ما لم يتم حصر سلاح " " بشكل نهائي وكامل، منعاً لعودة " حزب الله" إلى التمركز على الحدود.أضاف المصدر" أن الدولة العميقة لا ترغب في انسحاب جيشها من لبنان إلا في إطار اتفاق سلام دائم ، برعاية وضمانات أميركية وعربية، بما يضمن عدم العودة إلى الحرب التي اندلعت، وفق توصيفه، نتيجة انخراط "حزب الله" في جبهتي إسناد غزة وإسناد .وانتقل المصدر إلى الحديث عن الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، مؤكداً أنه ليس مستبعداً إطلاقاً أن تُسند إلى مهمة محددة جغرافياً وزمنياً في عدد من الجرود اللبنانية المتاخمة للحدود ، إذا ما صدر قرار أميركي ودولي وعربي بإنهاء ظاهرة الأذرع في البلدان العربية.أضاف أن هذه العملية، إذا حصلت، ستكون ظرفية ونوعية، وبإشراف أميركي وتنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية، وستقتصر على استهداف مخازن الأسلحة وأنفاق التهريب الممتدة من إلى لبنان".