600 خبير ومنهج جديد.. التربية تبدأ التحضير للتطبيق التدريجي

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عقد للبحوث والإنماء أول لقاء حواري حول منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التطبيق التجريبي والتدريجي.وشارك في اللقاء، الذي أقيم في ، ممثلون عن وزارة التربية والمركز وروابط المعلمين والمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة ولجان الأهل ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب خبراء شاركوا في إعداد المناهج.وأكدت رئيسة المركز التربوي هيام إسحق أن تطوير المناهج استند إلى ، وشارك فيه أكثر من 600 خبير خلال مراحله المختلفة، مهنئة الأسرة التربوية بصدور المرسوم رقم 3445 بتاريخ 15 2026 الخاص بالمنهاج الجديد.من جهتها، اعتبرت كرامي أن إقرار المنهاج يمثل محطة أساسية في تطوير التعليم في ، وعرضت قرار تشكيل على تطبيقه.وأوضحت أن الهيئة ستتولى إعداد الأدلة والمعايير، ووضع خطط تدريب المعلمين، ومواكبة التطبيق التجريبي والتدريجي، إضافة إلى متابعة التنفيذ وتقييمه.وقدمت إسحق عرضاً حول تاريخ المناهج في لبنان وأسباب تطويرها ومراحل إعدادها، إلى جانب السلم التعليمي وتنظيم السنة الدراسية وخطة التطبيق.كما شرح مستشار وزيرة التربية عدنان الأمين أبرز مواد المرسوم والآليات التنظيمية المعتمدة، قبل اختتام اللقاء بنقاش تناول الهواجس والأسئلة المتعلقة بتنفيذ المنهاج الجديد.