المفتي عبدالله: مفاوضات روما لم توقف العدوان الإسرائيلي والجيش صمام أمان الوطن

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كلام عبدالله جاء خلال استقباله الإفتاء الجعفري في صور، مفتي الزهراني الشيخ غالب عسيلي وعدداً من الفاعليات الروحية والاجتماعية والأهلية والبلدية، حيث تناول المجتمعون الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما المستجدات في الجنوب.واستنكر العلامة عبدالله افتعال الأزمات في المواد النفطية، معتبراً أن أي احتكار أو تلاعب بتوفير المحروقات أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة يزيد من معاناة اللبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، داعياً الجهات الرسمية إلى ممارسة دورها الرقابي بكل حزم ومنع استغلال حاجات الناس.وعلى صعيد الاعتداءات ، رأى أن "المفاوضات التي عقدت في روما لم تنجح حتى الآن في وضع حد للعدوان المتواصل، ولم تؤدِّ إلى تطبيق فعلي لورقة وقف إطلاق النار، في ظل استمرار عمليات التفجير والتجريف وتدمير المنازل والاعتداء على القرى الجنوبية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة وللقوانين والقرارات الدولية، وسط صمت دولي غير مبرر".وبمناسبة عيد الجيش، توجه العلامة عبدالله بالتحية إلى وضباطه وعسكرييه، مثمناً التضحيات التي يقدمها الجيش في سبيل حماية الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكداً أن ستبقى الركيزة الأساسية لوحدة لبنان وصمام الأمان لأبنائه، ولا سيما في الجنوب الذي يواجه الاعتداءات الإسرائيلية بشكل دائم، داعياً إلى توفير كل أشكال الدعم للجيش ليواصل أداء رسالته الوطنية بكل كفاءة واقتدار.وختم بالتشديد على أن "قوة لبنان تكمن في وحدته الوطنية، وتكاتف أبنائه، والتمسك بمؤسساته الشرعية، بما يحفظ سيادته وكرامة شعبه ويصون أمنه واستقراره".