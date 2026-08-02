خطوط هواتف "غير عادية" تُستخدم في الجنوب.. هذه قصتها

بالتوازي، كشف موقع "زمان " أن جنوداً من كتيبة "المظليين الاحتياطية 699" اشتروا بطاقات اتصال رقمية "eSIM" من جهات لبنانية واستخدموها خلال القتال، بما في ذلك لتبادل مراسلات داخل مجموعات "واتساب" مرتبطة بالمهام العملياتية، من دون موافقة الجيش . وبعد اكتشاف القضية، طلب قائد الكتيبة حصر أسماء المستخدمين وأرقام البطاقات وتواريخ شرائها، مؤكداً أن الهدف هو احتواء الأضرار لا معاقبة الجنود. وحذر التقرير من أن البطاقات قد تسمح بتعقب مواقع الجنود وتحركاتهم أو اختراق أجهزتهم وسرقة بياناتهم. وربط الموقع الحادثة بتراجع الانضباط والإرهاق المتراكم في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما رفض المتحدث باسم الجيش التعليق على القضية.يشرح الخبير في الأمن السيبراني حمود برجاوي لـ"" أن الـ"eSIM" شريحة رقمية مدمجة داخل الهاتف أو الجهاز، تؤدي وظيفة شريحة الـ"SIM" التقليدية، لكنها لا تحتاج إلى بطاقة بلاستيكية. ويجري تفعيل الخط عبر مسح رمز "QR" أو تنزيل ملف تعريفي ترسله شركة الاتصالات.الميزة الأساسية لهذه التقنية هي إمكان تفعيل الخط بسرعة، وتشغيل أكثر من رقم على الجهاز نفسه، والانتقال بين شركات الاتصالات من دون تبديل الشريحة. كما تسمح بالحصول على باقات إنترنت من شركات مختلفة، وهو ما قد يكون مفيداً عندما تتوافر تغطية لشبكة معينة في منطقة لا تصل إليها شبكة أخرى.مع ذلك، لا تصنع الـ"eSIM" تغطية من العدم. فإذا كانت جميع شبكات الهاتف مقطوعة بالكامل في منطقة ما، فلن تتمكن الشريحة الرقمية وحدها من تأمين الاتصال. فائدتها تظهر عندما تكون إحدى الشبكات متاحة، أو عندما يمكن استخدام باقة تجوال تعمل عبر مشغّل آخر.وفي مسار موازٍ، جرى في 10 تموز تركيب جهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية في مكتب برنامج الأغذية العالمي في . هذا الجهاز لا يعتمد على أبراج الهاتف المحلية، ويُستخدم لتوفير إنترنت احتياطي عند اضطراب الشبكات، بما يضمن استمرار الاتصالات والعمل خلال حالات الطوارئ.عملياً، لا تشكّل هذه الحلول بديلاً كاملاً من شبكات الهاتف التقليدية، لكنها تضيف خيارات احتياطية في الجنوب، أهمها شرائح رقمية تسمح بالانتقال السريع بين الشبكات المتاحة، واتصال فضائي للمؤسسات الإنسانية عندما تتعطل الشبكات الأرضية. وفي منطقة قد تصبح فيها الاتصالات جزءاً أساسياً من عمليات الإجلاء والإغاثة، لم يعد وجود أكثر من وسيلة اتصال تفصيلاً تقنياً.