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لبنان

خطوط هواتف "غير عادية" تُستخدم في الجنوب.. هذه قصتها

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
02-08-2026 | 04:30
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خطوط هواتف غير عادية تُستخدم في الجنوب.. هذه قصتها
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في المناطق التي تتكرر فيها أعطال شبكات الهاتف أو تضعف التغطية، قد يصبح تبديل شركة الاتصالات أو الحصول على خط جديد عملية صعبة. لهذا السبب، جرى أخيراً اختبار خيار مختلف في جنوب لبنان يعتمد على خطوط رقمية مدمجة داخل الهاتف، تُعرف باسم "eSIM".
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وبحسب تقرير لمجموعة الخدمات اللوجستية والاتصالات "LTC"، اطّلع عليه "لبنان24"، اختُبر اتصال البيانات عبر هذه الشرائح بنجاح في الجنوب بين 1 و5 تموز، لتوفير خيار إضافي في المناطق التي تعاني تغطية محدودة أو معدومة لشبكات الهاتف المحمول.
 
بالتوازي، كشف موقع "زمان إسرائيل" أن جنوداً من كتيبة "المظليين الاحتياطية 699" اشتروا بطاقات اتصال رقمية "eSIM" من جهات لبنانية واستخدموها خلال القتال، بما في ذلك لتبادل مراسلات داخل مجموعات "واتساب" مرتبطة بالمهام العملياتية، من دون موافقة الجيش الإسرائيلي. وبعد اكتشاف القضية، طلب قائد الكتيبة حصر أسماء المستخدمين وأرقام البطاقات وتواريخ شرائها، مؤكداً أن الهدف هو احتواء الأضرار لا معاقبة الجنود. وحذر التقرير من أن البطاقات اللبنانية قد تسمح بتعقب مواقع الجنود وتحركاتهم أو اختراق أجهزتهم وسرقة بياناتهم. وربط الموقع الحادثة بتراجع الانضباط والإرهاق المتراكم في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما رفض المتحدث باسم الجيش التعليق على القضية.
 
لكن ما هي هذه الشرائح، وكيف يمكن أن تساعد؟
 
يشرح الخبير في الأمن السيبراني حمود برجاوي لـ"لبنان24" أن الـ"eSIM" شريحة رقمية مدمجة داخل الهاتف أو الجهاز، تؤدي وظيفة شريحة الـ"SIM" التقليدية، لكنها لا تحتاج إلى بطاقة بلاستيكية. ويجري تفعيل الخط عبر مسح رمز "QR" أو تنزيل ملف تعريفي ترسله شركة الاتصالات.
 
الميزة الأساسية لهذه التقنية هي إمكان تفعيل الخط بسرعة، وتشغيل أكثر من رقم على الجهاز نفسه، والانتقال بين شركات الاتصالات من دون تبديل الشريحة. كما تسمح بالحصول على باقات إنترنت من شركات مختلفة، وهو ما قد يكون مفيداً عندما تتوافر تغطية لشبكة معينة في منطقة لا تصل إليها شبكة أخرى.
 
مع ذلك، لا تصنع الـ"eSIM" تغطية من العدم. فإذا كانت جميع شبكات الهاتف مقطوعة بالكامل في منطقة ما، فلن تتمكن الشريحة الرقمية وحدها من تأمين الاتصال. فائدتها تظهر عندما تكون إحدى الشبكات متاحة، أو عندما يمكن استخدام باقة تجوال تعمل عبر مشغّل آخر.
 
وفي مسار موازٍ، جرى في 10 تموز تركيب جهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية في مكتب برنامج الأغذية العالمي في لبنان. هذا الجهاز لا يعتمد على أبراج الهاتف المحلية، ويُستخدم لتوفير إنترنت احتياطي عند اضطراب الشبكات، بما يضمن استمرار الاتصالات والعمل خلال حالات الطوارئ.
 
عملياً، لا تشكّل هذه الحلول بديلاً كاملاً من شبكات الهاتف التقليدية، لكنها تضيف خيارات احتياطية في الجنوب، أهمها شرائح رقمية تسمح بالانتقال السريع بين الشبكات المتاحة، واتصال فضائي للمؤسسات الإنسانية عندما تتعطل الشبكات الأرضية. وفي منطقة قد تصبح فيها الاتصالات جزءاً أساسياً من عمليات الإجلاء والإغاثة، لم يعد وجود أكثر من وسيلة اتصال تفصيلاً تقنياً.


 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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