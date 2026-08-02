تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد 8 أشهر في جنوب لبنان.. "فرقة قتال" إسرائيلية تنسحب

Lebanon 24
02-08-2026 | 04:45
A-
A+
بعد 8 أشهر في جنوب لبنان.. فرقة قتال إسرائيلية تنسحب
بعد 8 أشهر في جنوب لبنان.. فرقة قتال إسرائيلية تنسحب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، عبر منصة "إكس"، انتهاء مهمة فريق القتال التابع للواء 401 في جنوب لبنان، بعد ثمانية أشهر من العمليات بقيادة الفرقة 91.

وقالت إن المهمة شملت أنشطة دفاعية على طول الحدود وعمليات هجومية داخل ما وصفته بـ"المنطقة الأمنية"، بهدف إبعاد التهديدات عن إسرائيل.

وزعمت واوية أن القوات دمّرت أكثر من 1200 بنية تابعة لحزب الله، بينها أنفاق ومسارات تحت الأرض بطول تراكمي يبلغ مئات الأمتار، بالتعاون مع وحدة "يهلوم".

كما ادعت العثور على أكثر من 600 قطعة سلاح وقتل ما يزيد على 60 عنصراً من الحزب خلال العمليات.

من جهته، قال قائد اللواء العقيد يوآف شنايدر إن المهمة حققت أهدافها مقابل "أثمان باهظة" دفعها جنود اللواء، مؤكداً مواصلة العمل لمنع التهديدات وإبعادها عن إسرائيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرقة BTS تنسحب من جوائز غرامي 2027.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
02/08/2026 21:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 8 أشهر على توليه المنصب.. رئيس وزراء مولدوفيا يستقيل
lebanon 24
Lebanon24
02/08/2026 21:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "فارس" الإيرانية: استئناف الرحلات الجوية بين شيراز ودبي بعد توقفها 5 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
02/08/2026 21:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعلن استئناف العمل بمطار "كيش" بعد 4 أشهر من التوقف
lebanon 24
Lebanon24
02/08/2026 21:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

من جهته

باسم ال

إيلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:32 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:32 | 2026-08-02
Lebanon24
14:30 | 2026-08-02
Lebanon24
14:22 | 2026-08-02
Lebanon24
14:21 | 2026-08-02
Lebanon24
14:00 | 2026-08-02
Lebanon24
13:25 | 2026-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24