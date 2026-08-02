بعد 8 أشهر في جنوب لبنان.. "فرقة قتال" إسرائيلية تنسحب

أعلنت المتحدثة باسم الجيش واوية، عبر منصة "إكس"، انتهاء مهمة فريق القتال التابع للواء 401 في ، بعد ثمانية أشهر من العمليات بقيادة الفرقة 91.



وقالت إن المهمة شملت أنشطة دفاعية على طول الحدود وعمليات هجومية داخل ما وصفته بـ"المنطقة الأمنية"، بهدف إبعاد التهديدات عن .



وزعمت واوية أن القوات دمّرت أكثر من 1200 بنية تابعة لحزب الله، بينها أنفاق ومسارات تحت الأرض بطول تراكمي يبلغ مئات الأمتار، بالتعاون مع وحدة "يهلوم".



كما ادعت العثور على أكثر من 600 قطعة سلاح وقتل ما يزيد على 60 عنصراً من الحزب خلال العمليات.



، قال قائد اللواء العقيد يوآف شنايدر إن المهمة حققت أهدافها مقابل "أثمان باهظة" دفعها جنود اللواء، مؤكداً مواصلة العمل لمنع التهديدات وإبعادها عن إسرائيل.

🔶 بعد ثمانية أشهر من النشاط الدفاعي والهجومي: قوات فريق القتال التابع للواء 401 أنجزت مهمتها في جنوب



🔸 أنجزت قوات فريق القتال التابع للواء 401، بقيادة الفرقة 91، مهمتها في جنوب لبنان. قبل ثمانية أشهر، بدأت القوات مهمتها التي شملت أنشطة دفاعية على طول خط الحدود وأنشطة… pic.twitter.com/AmxDicjwy2 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 2, 2026 Advertisement