تشدد في ملف التفاوض

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وبحسب أوساط متابعة، فإن الوفد اللبناني لم يعد يكتفي بطرح الأفكار السابقة، بل يعمل على إدراج مطالب إضافية تعزز وتضمن تنفيذ أي تفاهمات بصورة عملية.وتؤكد المصادر أن فكرة "المناطق التجريبية" لن تكون الطرح الوحيد على طاولة البحث، إذ يجري العمل أيضًا على بلورة آلية واضحة تُلزم جميع الأطراف بتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الجولات السابقة، بما يحفظ الحقوق ويحد من أي ثغرات قد تعيق التنفيذ أو تسمح بتجاوز التفاهمات.