الحجار في ذكرى 4 آب: مستمرون في التعاون مع القضاء لكشف الحقيقة

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في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "نستذكر الشهداء بكل إجلال، ونجدد تضامننا مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين.
ونؤكد استمرار التعاون الكامل مع القضاء بما يساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. رحم الله الشهداء وحفظ لبنان".
وفي هذه المناسبة، وضع ممثل… pic.twitter.com/nA8dTtmjda
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) August 4, 2026
في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "نستذكر الشهداء بكل إجلال، ونجدد تضامننا مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين.
ونؤكد استمرار التعاون الكامل مع القضاء بما يساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. رحم الله الشهداء وحفظ لبنان".
وفي هذه المناسبة، وضع ممثل… pic.twitter.com/nA8dTtmjda