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لبنان

الحجار في ذكرى 4 آب: مستمرون في التعاون مع القضاء لكشف الحقيقة

Lebanon 24
04-08-2026 | 04:47
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الحجار في ذكرى 4 آب: مستمرون في التعاون مع القضاء لكشف الحقيقة
الحجار في ذكرى 4 آب: مستمرون في التعاون مع القضاء لكشف الحقيقة photos 0
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في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "نستذكر الشهداء بكل إجلال، ونجدد تضامننا مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين. ونؤكد استمرار التعاون الكامل مع القضاء بما يساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. رحم الله الشهداء وحفظ لبنان". وفي هذه المناسبة، وضع ممثل وزير الداخلية والبلديات أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف إكليلين من الزهر عند نصب شهداء فوج إطفاء بيروت وعند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام، وفاء لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم.
 
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