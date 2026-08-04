الحجار في ذكرى 4 آب: مستمرون في التعاون مع القضاء لكشف الحقيقة

في ذكرى انفجار مرفأ ، قال والبلديات أحمد : "نستذكر بكل إجلال، ونجدد تضامننا مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين. ونؤكد استمرار التعاون الكامل مع بما يساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. رحم الله الشهداء وحفظ ". وفي هذه المناسبة، وضع ممثل وزير الداخلية والبلديات أمين سر الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف إكليلين من الزهر عند نصب فوج إطفاء بيروت وعند النصب التذكاري لشهداء ، وفاء لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم.

في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "نستذكر الشهداء بكل إجلال، ونجدد تضامننا مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين.

ونؤكد استمرار التعاون الكامل مع القضاء بما يساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. رحم الله الشهداء وحفظ لبنان".

وفي هذه المناسبة، وضع ممثل… pic.twitter.com/nA8dTtmjda — والبلديات (@MOIM_Lebanon) August 4, 2026 Advertisement