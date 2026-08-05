تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" يقطع طريقه مع بعبدا.. ما الذي سبقَ خطاب قاسم؟

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
05-08-2026 | 05:00
A-
A+
حزب الله يقطع طريقه مع بعبدا.. ما الذي سبقَ خطاب قاسم؟
حزب الله يقطع طريقه مع بعبدا.. ما الذي سبقَ خطاب قاسم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في روما، تعقد مفاوضات تقنية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية لن تخرج عن عناوين اتفاق الإطار، أما في لبنان فما يزال البحث دائراً حول واقع سلاح حزب الله وانخراط الحزب في عملية بناء الدولة.
Advertisement
من حوار الى آخر ومن تواصل الى آخر، لا يزال هذا الملف أم العقد ولا يزال الترقب سيد الموقف من دون خرق يذكر، فيما جاء كلام الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أمس الثلاثاء، ليُظهر عمق التباعد بين الحزب ورئاسة الجمهورية، خصوصاً حينما قال قاسم " ان الرئيس لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفاً ومُفرّقاً، وهذا ما لا ينسجم أبداً مع دوره ومع قوة لبنان".
قبل كلام قاسم، كانت هناك مساعٍ لدخول وسطاء على خط ترتيب حوار بين رئاسة الجمهورية والحزب، وإنما حتى الآن ما من تقدم في هذا الملف، فموفد رئيس الجمهورية العميد اندره رحال يعمل على هذا الخط. أما بعد كلام قاسم، فالأمور يبدو انها تبدلت نوعاً ما، خصوصاً أن التصعيد الكلامي من قبل الحزب قد يساهم في زيادة الجفاء بين بعبدا وحارة حريك.
وتشير مصادر سياسية لـ"لبنان24" الى ان هناك حراكا متعدداً تقوم به عدة جهات بهدف تمتين الساحة الداخلية وإبعاد شبح الاضطرابات عنها بعدما توافرت معلومات الى القوى الأمنية عن محاولات اطراف لزعزعة الأستقرار. ومن هذا المنطلق انطلقت تحذيرات لعدم الانخراط في هذه الأجواء، كاشفة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى مجموعة إتصالات والتقى شخصيات ضمن هذا الهدف.
وتفيد هذه المصادر ان المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير كان من ابرز هذه الشخصيات مشيرة الى انه يجري إتصالات من جهته في ملف الحوار وتحصين الساحة المحلية باعتباره أولوية قصوى، فالظرف دقيق كما ان الوضع الإقليمي غير مستقر ، ومن هنا تتوالى الجهود كي تفتح قنوات التواصل بين جميع الأفرقاء.
وترى هذه المصادر أن حزب الله يتريث في المباشرة بأي حوار أو التجاوب مع مطلب الوسطاء ولذلك لا يمكن الحديث منذ الآن عن تحقيق أي تواصل او نقاش او نجاح المسعى المنشود.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حزب الله "يقطع الجسور" مع الرئاسة ويحيّد الجيش
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 14:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع بريطاني يتحدّث عن طريقة قتال "حزب الله" الجديدة: هذا التهديد الرئيسيّ الذي يُواجهه
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 14:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعه من قِبل مناصري "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 14:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم... مرحلة سياسية جديدة بالتوازي مع التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 14:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

المدير العام

الأمين العام

الإسرائيلي

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2026-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-08-05
Lebanon24
07:12 | 2026-08-05
Lebanon24
07:10 | 2026-08-05
Lebanon24
07:06 | 2026-08-05
Lebanon24
07:05 | 2026-08-05
Lebanon24
07:02 | 2026-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24