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لبنان

هل انتهت موجة الحر التي ضربت لبنان؟ إليكم تفاصيل الطقس

Lebanon 24
05-08-2026 | 03:55
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هل انتهت موجة الحر التي ضربت لبنان؟ إليكم تفاصيل الطقس
هل انتهت موجة الحر التي ضربت لبنان؟ إليكم تفاصيل الطقس photos 0
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، فيما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وفوق الجبال.

 معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.

 

-الطقس المتوقع في لبنان

 الأربعاء:  غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط الرذاذ ليلاً شمال البلاد.

 

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، فيما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

 

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ، واستقرار بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل.

 

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ، تبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة أحياناً.

 

-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 19 ال 38 درجة.

 

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً ، متقلبة ضعيفة ليلاً، تنشط أحيانا شمال البلاد ، وتتراوح سرعتها بين 10 و 25كم/س.

 

-الانقشاع: متوسط اجمالاً.

 

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 65 و 80 ٪

 

-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.

 

-الضغط الجوي:758 ملم زئبق.

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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

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