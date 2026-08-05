سلاحٌ بيدّ "حزب الله" يُقلق إسرائيل.. ليس عسكرياً ويخصّ الجنوب

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وقال التقرير، الذي ترجمه "لبنان24"، إن مجلس الجنوب يُعد مؤسسة رسمية لبنانية أُنشئت عام 1970 لمعالجة الإهمال الذي عانى منه جنوب لبنان، إضافة إلى تعويض المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم المجتمعات المحلية في الجنوب والبقاع وراشيا.وأوضح التقرير أن مجلس الجنوب ليس مؤسسة تابعة لـ"حزب الله" ولا يخضع له بصورة رسمية، إلا أنه ارتبط لعقود بحركة "أمل" ورئيس مجلس النواب ، مشيراً إلى أن التحالف القائم بين الحركة و"حزب الله"، إلى جانب نفوذهما داخل العديد من البلديات الجنوبية، خلق تداخلاً دائماً بين المجلس والبنية السياسية التي يديرها ما وصفه بـ"الثنائي الشيعي".وأضاف أن حركة "أمل" تنظر إلى مجلس الجنوب باعتباره حلقة الوصل الأساسية بين الدولة وسكان الجنوب، إذ تُصرف أموال التعويضات عبر مؤسسات الدولة، لكن الوصول إليها يتم، في كثير من الأحيان، من خلال النواب ورؤساء البلديات والمخاتير والناشطين المرتبطين بالحركة، الأمر الذي يمنحها، بحسب التقرير، فرصة لتحويل موارد الدولة إلى رصيد سياسي يعزز ارتباط السكان بها.وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن "حزب الله" يدير منظومة مستقلة للإعمار والمساعدات، يقودها "جهاد البناء" إلى جانب شبكة من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، ما يتيح له تقديم خدمات سريعة لقاعدته الشعبية، وأحياناً بوتيرة تفوق قدرة مؤسسات الدولة.واعتبر التقرير أن هذا الواقع أدى إلى نشوء منظومة مزدوجة، تُموَّل فيها مشاريع الإعمار من الدولة والجهات الدولية، فيما يؤثر "حزب الله" و"أمل" في أولويات التنفيذ عبر البلديات والهيئات المحلية المرتبطة بهما، ويقدمان نفسيهما أمام السكان باعتبارهما الجهة التي تؤمن المساعدة، حتى عندما يكون مصدر التمويل حكومياً أو دولياً.ورأى التقرير أن معركة إعادة الإعمار لا تتعلق بإصلاح الأضرار المادية فحسب، بل تمثل، في جوهرها، صراعاً على الشرعية والسيادة داخل جنوب لبنان، معتبراً أن الجهة التي تبادر إلى توثيق الأضرار، ودفع التعويضات، وإعادة خدمات المياه والكهرباء، ستكون في نظر السكان الطرف على توفير الأمن والاستقرار.وبحسب التقرير، تسعى حركة "أمل" إلى الحفاظ على موقعها كحلقة وصل رئيسية بين الدولة والبيئة الشيعية، فيما يعمل "حزب الله" على ترسيخ صورته باعتباره ليس مجرد تنظيم عسكري، بل أيضاً منظومة اجتماعية قادرة على رعاية السكان وتلبية احتياجاتهم. وفي المقابل، يحاول المجتمع الدولي والجهات المانحة، وفق التقرير، ضمان أن تؤدي عملية إعادة الإعمار إلى تعزيز مؤسسات الدولة بدلاً من تقوية البنية الموازية التي يديرها "حزب الله".وأشار التقرير إلى أن منظومة الخدمات المدنية التابعة لـ"حزب الله" تشكل جزءاً أساسياً من نفوذه السياسي والعسكري، إذ تساهم، بحسب وصفه، في الحفاظ على قاعدته الشعبية، واستقطاب الموارد والعناصر، وتعزيز خطاب " "، وترسيخ موقعه كسلطة فعلية داخل المناطق ذات الغالبية الشيعية.وأضاف أن إعادة الإعمار المدنية قد تساهم أيضاً في استعادة قدرات "حزب الله" التنظيمية، موضحاً أن ذلك لا يعني بالضرورة أن كل مشروع مدني يخفي نشاطاً عسكرياً، إلا أن المقاولين والمعدات الهندسية والمعلومات المحلية وإمكانية الوصول إلى بعض المواقع قد تُستخدم، في ظروف معينة، لدعم عملية إعادة بناء قدراته العسكرية.