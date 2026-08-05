القنصلية اللبنانية في ريو دي جانيرو اعلنت عن تأسيس "غرفة التجارة والسياحة والخدمات البرازيل – لبنان"

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أعلنت قنصلية العامة في ريو دي جانيرو عن تأسيس "غرفة التجارة والسياحة والخدمات – لبنان" في المدينة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم، القنصلية بمبادرة من قنصل لبنان العام جو ترك.وأوضحت القنصلية في بيان، أن " التأسيسية أقرت النظام الأساسي للغرفة الجديدة، وانتخبت بالإجماع أول هيئة إدارية تنفيذية لها، إلى جانب المسؤولين عن المجلس التداولي ومجلس الرقابة المالية، للفترة من 2026 إلى 2029.وتضم الهيئة الإدارية التنفيذية:الرئيس: عادل أبو رجيليالتنفيذي: نيلسون مفرج فيليوالأمينة العامة: مارغريتا بدرانالمدير المالي: جيلبرتو صادرمدير التجارة الخارجية والأعمال: أحمد شلقمدير الاستثمارات والتنمية الاقتصادية: كايو سهبيالمدير القانوني والالتزام: بيدرو مسلّممدير العلاقات المؤسساتية: نجادمديرة الطاقة والبنية التحتية: جوليا دويليبيمديرة الثقافة والعلاقات المجتمعية: كاتيا شليطامدير السياحة: إدواردو عفيشمدير الصحة والتعاون الطبي: د. مارسيلو ضاهرمدير العلاقات الدولية: ناجي فرحالمجالس:الرئيس الفخري: جوزيه روبرتو تادروسرئيس المجلس التداولي: باولو سيزار اسعدرئيس مجلس الرقابة المالية: كارلوس فينيسيوس نيجيم ريبيرووأشارت القنصلية إلى أن "الغرفة الجديدة تهدف إلى تقارب وتوطيد العلاقات بين الشركات ورواد الأعمال والمؤسسات البرازيلية واللبنانية، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتوسيع فرص الأعمال والاستثمارات والسياحة والتعاون بين البلدين".واكدت أن " تمثل لحظة تقارب وتجديد للروابط بين البرازيل ولبنان، وتفتح فصلاً جديداً في تاريخ الصداقة والتعاون بين البلدين، وتبني جسوراً جديدة للحوار وعقد الأعمال وخلق الفرص".