القنصلية اللبنانية في ريو دي جانيرو اعلنت عن تأسيس "غرفة التجارة والسياحة والخدمات البرازيل – لبنان"

أعلنت قنصلية لبنان
العامة في ريو دي جانيرو عن تأسيس "غرفة التجارة والسياحة والخدمات البرازيل
– لبنان" في المدينة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم، في دار
القنصلية بمبادرة من قنصل لبنان العام جو ترك.
وأوضحت القنصلية في بيان، أن "الجمعية العامة
التأسيسية أقرت النظام الأساسي للغرفة الجديدة، وانتخبت بالإجماع أول هيئة إدارية تنفيذية لها، إلى جانب المسؤولين عن المجلس التداولي ومجلس الرقابة المالية، للفترة من 2026 إلى 2029.
وتضم الهيئة الإدارية التنفيذية:
الرئيس: عادل أبو رجيلي
نائب الرئيس
التنفيذي: نيلسون مفرج فيليو
الأمينة العامة: مارغريتا بدران
المدير المالي: جيلبرتو صادر
مدير التجارة الخارجية والأعمال: أحمد شلق
مدير الاستثمارات والتنمية الاقتصادية: كايو سهبي
المدير القانوني والالتزام: بيدرو مسلّم
مدير العلاقات المؤسساتية: نجاد خوري
مديرة الطاقة والبنية التحتية: جوليا دويليبي
مديرة الثقافة والعلاقات المجتمعية: كاتيا شليطا
مدير السياحة: إدواردو عفيش
مدير الصحة والتعاون الطبي: د. مارسيلو ضاهر
مدير العلاقات الدولية: ناجي فرح
المجالس:
الرئيس الفخري: جوزيه روبرتو تادروس
رئيس المجلس التداولي: باولو سيزار اسعد
رئيس مجلس الرقابة المالية: كارلوس فينيسيوس نيجيم ريبيرو
وأشارت القنصلية إلى أن "الغرفة الجديدة تهدف إلى تقارب وتوطيد العلاقات بين الشركات ورواد الأعمال والمؤسسات البرازيلية واللبنانية، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتوسيع فرص الأعمال والاستثمارات والسياحة والتعاون بين البلدين".
واكدت أن "هذه المبادرة
تمثل لحظة تقارب وتجديد للروابط بين البرازيل ولبنان، وتفتح فصلاً جديداً في تاريخ الصداقة والتعاون بين البلدين، وتبني جسوراً جديدة للحوار وعقد الأعمال وخلق الفرص".