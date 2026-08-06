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لبنان

كركي يعلن عودة العمل في مكتبي صور وتبنين

Lebanon 24
06-08-2026 | 05:39
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كركي يعلن عودة العمل في مكتبي صور وتبنين
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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه صباح اليوم مسؤول الشؤون البلديّة والاختياريّة المركزي في حركة أمل ورئيس اتّحادات نقابات قطاع النقل البرّي في لبنان الحاج بسّام طليس، حيث جرى التباحث في شؤون الضمان والمضمونين.
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وخلال اللقاء، أثنى الحاج طليس على التدابير والإجراءات الاستثنائيّة التي قامت بها إدارة الضمان، بتوجيه ومتابعة مباشرة من المدير العام، إبّان العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، حيث تمّ تأمين كافّة الخدمات والتقديمات الصحيّة والاجتماعية، دون انقطاع، للمضمونين النازحين وإنجاز معاملاتهم في مناطق نزوحهم، وبالتالي التخفيف عنهم قدر المستطاع، ولا سيّما في ظلّ الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

كما نوّه الحاج طليس بالخطّة الحاليّة الموضوعة والهادفة إلى إعادة تفعيل العمل في المكاتب والمراكز التي توقّفت قسرًا عن العمل بسبب العدوان، حيث اطلعه د. كركي على إعادة فتح مكتب طريق المطار منذ 22/7/2026،

واستئناف العمل فيه بشكل طبيعي لجهة استقبال المضمونين وأصحاب العمل وإنجاز كافّة معاملاتهم، خاصّة أنّ هذا المكتب يؤمّن الخدمات لأكثر من 40 ألف مضمون.

كما أعلن كركي عن إعادة فتح مكتبي الضمان في صور وتبنين ومباشرة العمل فيها بشكل تدريجي، وأنّ التحضيرات بدأت، منذ اليوم، لإعادة فتح مكتب الضمان في النبطيّة.

وأكّد المدير العام على أهميّة هذه الخطوات في مسار عودة خدمات الضمان إلى المناطق التي تضرّرت جرّاء الحرب، ولاسيّما في مدينتي صور والنبطيّة ومناطق الجنوب كافّة، بعد مرحلة استثنائية فرضت تحدّيات كبيرة على العاملين والمضمونين وأصحاب العمل داعيًا إيّاهم إلى مراجعة مكاتب تبعيتهم لاستكمال معاملاتهم العالقة أو تقديم معاملات جديدة، مؤكّدًا أنّ الصندوق سيواصل العمل على تعزيز حضوره في كافّة المناطق وتطوير خدماته.

كما استعرض كركي مع الحاج طليس أوضاع السائقين العموميين المنتسبين إلى الضمان وبخاصّة أولئك التابعين لمنطقة الضاحية الجنوبيّة وبيروت حيث يشكّلون العدد الأكبر. وتقدّم الحاج طليس بمقترح لافتتاح مكتب ضمان خاص بهم لتسهيل حصولهم على التقديمات التي يوفّرها لهم الصندوق.

وفي ختام اللقاء، أثنى كلّ من طليس وكركي على جهود مستخدمي الصندوق الذين يواصلون عملهم بتفانٍ رغم الظروف المعيشيّة والأمنيّة الصعبة التي يمرّون بها.
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