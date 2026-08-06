بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هذا ما هاجمناه ردّاً على "حادث مجدلزون"

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "ردّاً على الحادث الذي وقع أمس الأربعاء، والذي سقط فيه الرائد احتياط هارئيل بيرنشتوك، والرقيب أول احتياط تمير فاكنين، وأُصيب أربعة من جنود الجيش بجروح خطيرة نتيجة انفجار في بلدة مجدلزون، هاجم الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية بنى تحتية تابعة لـ" " في عدة مناطق مختلفة في ".



وأضاف في بيان: "ومن بين الأهداف التي تمّت مهاجمتها: مستودعات لوسائل قتالية، ومقرّ قيادة، وبنى تحتية أخرى".

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية: جيش الدفاع هاجم بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب



🔸ردًا على الحادث الذي وقع أمس (الأربعاء)، والذي سقط فيه الرائد (احتياط) هارئيل بيرنشتوك، رحمه الله، والرقيب أول (احتياط) تمير فاكنين، رحمه الله، وأُصيب أربعة من… pic.twitter.com/W82V85v4nY — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) August 6, 2026 Advertisement



