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لبنان

بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هذا ما هاجمناه ردّاً على "حادث مجدلزون"

Lebanon 24
06-08-2026 | 08:30
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بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هذا ما هاجمناه ردّاً على حادث مجدلزون
بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هذا ما هاجمناه ردّاً على حادث مجدلزون photos 0
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قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "ردّاً على الحادث الذي وقع أمس الأربعاء، والذي سقط فيه الرائد احتياط هارئيل بيرنشتوك، والرقيب أول احتياط تمير فاكنين، وأُصيب أربعة من جنود الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة انفجار في بلدة مجدلزون، هاجم الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في عدة مناطق مختلفة في جنوب لبنان".

وأضاف في بيان: "ومن بين الأهداف التي تمّت مهاجمتها: مستودعات لوسائل قتالية، ومقرّ قيادة، وبنى تحتية أخرى".
 
 
 
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