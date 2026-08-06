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لبنان

"وطن الإنسان" رحب بانضمام النائب عطية الى "المشروع": الإصلاح ضرورة

Lebanon 24
06-08-2026 | 09:10
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وطن الإنسان رحب بانضمام النائب عطية الى المشروع: الإصلاح ضرورة
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عقد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة  النائب نعمة افرام الى جانب النائب سجيع عطية، وحضور الأعضاء. وبعد التداول في التطوّرات، صدر البيان التالي:
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أوّلاً: رحّب المجلس التنفيذيّ بانضمام النائب سجيع عطية إلى "مشروع وطن الإنسان"، مثمّناً حضوره وخبرته ودوره في الحياة العامة، وما يمثّله من إضافة إلى مسيرة المشروع القائمة على العمل الوطنيّ والإصلاحيّ والإنمائيّ. 

ثانياً: توقّف المجلس عند استئناف مفاوضات روما، معتبراً أنّ اتفاق الإطار يشكّل مساراً يجب التعامل معه بحذر، من جهّة، والتنبّه، من جهّة أخرى من تحويل لبنان إلى سلعة للتداول على طاولات التفاوض الإقليميّة. وأكّد المجلس تمسّك "مشروع وطن الإنسان" بالحفاظ على لبنان الكيان، من خلال تطوير الدولة ومؤسّساتها وصولاً إلى تطوير النظام، لا تغيير الخرائط. كما نوّه بموقف الوفد اللبنانيّ المتمسّك بوقف الاعتداءات الإسرائيليّة، والعمل على انتزاع التزام واضح بالانسحاب الإسرائيلي الكامل.

ثالثاً: انطلاقاً ممّا تقدّم، يؤكّد "مشروع وطن الإنسان" أنّه بالتوازي مع المسار التفاوضيّ، ثمّة حاجة ملحّة لإطلاق ورش تنفيذيّة داخليّة، تواكب الأهداف السياسيّة الاستراتيجيّة بأهداف إصلاحيّة لمواجهة الانهيار وإعادة بناء الدولة الحديثة. وفي هذا الإطار، يشير المجلس إلى أنّ 42 دراسة باتت جاهزة لإعادة النهوض بمختلف القطاعات، وقد تمّ تحويل أكثر من 12 منها إلى اقتراحات قوانين قُدّمت إلى المجلس النيابي، فيما الباقي قيد التحويل.

رابعاً: بمناسبة مرور ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت، جدّد المجلس تعازيه وترحّمه على الضحايا الذين سقطوا، وتضامنه مع الأهالي والمصابين والمتضرّرين. ويطالب، بحزم، بتظهير الحقيقة كاملة، وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، بما يضمن إقفال هذا الجرح الوطني على قاعدة الحقّ والعدالة.

كما علينا ان نتّعظ ممّا حصل، وتطوير نظامنا التشغيلي والمراسيم التطبيقيّة لتفادي كوارث مشابهة".
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