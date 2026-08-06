تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العدو يواصل الحرق والتدمير ومفاوضات روما امام مجلس الوزراء

Lebanon 24
06-08-2026 | 22:44
A-
A+
العدو يواصل الحرق والتدمير ومفاوضات روما امام مجلس الوزراء
العدو يواصل الحرق والتدمير ومفاوضات روما امام مجلس الوزراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لم تتوقف العمليات العدوانية الإسرائيلية خلال مدة انعقاد مفاوضات روما، بل شهد الجنوب موجة جديدة من الاعتداءات.

Advertisement

في المقابل، ستحضر "مفاوضات روما" على طاولة مجلس الوزراء، الذي يعقد جلسة اليوم في الثالثة من بعد الظهر في القصر الجمهوري، لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.

 وكان لافتاً كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون بأن المسار التفاوضي لا يمكن أن يحقق جميع المطالب اللبنانية دفعة واحدة، مشيراً إلى أن المفاوضات بطبيعتها تحتاج إلى وقت وإلى خطوات متدرجة، وأن لبنان لا يزال مضطراً إلى مواصلة هذا المسار رغم صعوبة النتائج. واعتبر عون أن تحقيق الأهداف المطلوبة لا يتم عادة منذ المراحل الأولى، بل يتطلب مساراً طويلاً من المتابعة وعدم التوقف.

وكتبت" الاخبار": رغم عدم كشف الجانب الرسمي كامل المعطيات المتعلقة بمسار المفاوضات، تحدثت دوائر رسمية عن «حال توتر» سادت أوساط رئيس الجمهورية جوزيف عون، على خلفية عدم التوصل إلى أي نتائج عملية». في المقابل، يواصل رئيس الحكومة نواف سلام التزام الصمت حيال المفاوضات، كما درجت العادة، انطلاقاً من اعتبار أن «الملف برمّته من اختصاص القصر الجمهوري». أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقد أبلغ زواره أنه «مصدوم جداً من أداء الوفد اللبناني والتنازلات الكبيرة التي تُقدَّم لإسرائيل، والتي تعني أن الاحتلال سيبقى إلى الأبد». ونقل زوار عين التينة أن بري «كان غاضباً جداً» من المعطيات التي وصلته بشأن مسار المفاوضات الجارية في روما.


في المقابل، وجّه حزب الله انتقادات حادّة إلى أداء السلطة، معتبراً أن «سياسة الخضوع والاستسلام لم تُفضِ إلى تحقيق أي مكاسب للبنان، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية وخروقاتها المتكررة في الجنوب». ودعت كتلة نواب الحزب إلى وقف المفاوضات، معتبرة أن استمرارها في ظل التصعيد القائم لا يؤدي سوى إلى مزيد من التنازلات من دون مقابل. كما رأت أن تصريحات السفير الأميركي الأخيرة، التي دعت إلى عدم رفع سقف التوقعات حيال نتائج مفاوضات روما، تكشف عن توجّه يقوم على إطالة أمد التفاوض والمماطلة بدلاً من السعي إلى حلول عملية.

الوضع الميداني
ميدانيا نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدة المنصوري في قضاء صور، فيما ألقت مسيّرة قنبلة صوتية على بلدة ياطر، واستهدفت غارة أخرى حيّ المشاع في بلدة ميفدون. وسُجّلت تحركات عسكرية إسرائيلية عبر دوريات مؤللة في منطقتي وادي السلوقي ووادي الحجير، ترافقت مع إطلاق رشقات نارية من الأسلحة الرشاشة باتجاه محيط الطرقات في المنطقة. وفي موازاة ذلك، واصلت قوات الاحتلال عمليات التدمير والتجريف في عدد من البلدات الجنوبية، إضافة إلى إحراق مساحات واسعة من الحقول والأشجار المثمرة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن قيادة جيش الاحتلال تلقّت إبلاغاً أميركياً يفيد بأن حزب الله لم يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الانفجار الذي وقع في بلدة مجدل زون المحتلة نجم عن حادث لا توجد مؤشرات على أن الحزب يقف وراءه، مرجّحة أن تكون العبوة التي انفجرت من مخلفات المواجهات السابقة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، جاء الموقف الأميركي بهدف منع إسرائيل من تنفيذ أي عملية عسكرية في جنوب لبنان بذريعة الرد على خرق مزعوم من جانب حزب الله، في وقت كانت فيه تل أبيب تبحث عن مبرر لتصعيد ميداني جديد.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش كان ينتظر توجيهات المستوى السياسي قبل إطلاق عملية عسكرية واسعة، لافتة إلى أن الهدف الفعلي الذي كان قيد البحث يقع في القطاع الشرقي، وتحديداً في مرتفعات علي الطاهر.

وبينما نعى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الجنود الذين قُتلوا في جنوب لبنان، دعا وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش إلى تدمير ما وصفها بـ«البنى التحتية التابعة لحزب الله» فوق الأرض وتحتها، والإبقاء على القوات الإسرائيلية داخل «منطقة أمنية واسعة» خالية من الجماعات المسلحة، معتبراً أن ذلك شرط لـ«ضمان أمن سكان شمال إسرائيل».

وفي ظل استمرار التصعيد، واصلت قوات اليونيفيل مراقبة الوضع في الجنوب، مؤكدة أن المنطقة لا تزال تعيش حالاً هشة نتيجة استمرار الانتهاكات والأنشطة العسكرية. وأعلنت القوة الدولية أنها رصدت إطلاق 113 مقذوفاً من قبل الجيش الإسرائيلي خلال يوم واحد، وهو العدد الأعلى منذ 21 حزيران، مشيرة إلى أن مستوى العنف، رغم تراجعه مقارنة بالأشهر السابقة، لا يزال يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار.

 

مواضيع ذات صلة
المفتي عبدالله: مفاوضات روما لم توقف العدوان الإسرائيلي والجيش صمام أمان الوطن
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب وزير الطاقة امام مجلس الوزراء: تفريغ حمولات الفيول قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ورقة لبنان امام مفاوضات روما: التمسّك بتثبيت وقف النار وتوسيع "المناطق التجريبية"
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات"روما-2" أمام تثبيت وقف النار في الجنوب وتوسعة المناطق التجريبية بضغط أميركي
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:46 | 2026-08-07
Lebanon24
09:38 | 2026-08-07
Lebanon24
09:34 | 2026-08-07
Lebanon24
09:17 | 2026-08-07
Lebanon24
09:15 | 2026-08-07
Lebanon24
09:00 | 2026-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24