تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طلب وزير الطاقة امام مجلس الوزراء: تفريغ حمولات الفيول قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات

Lebanon 24
06-08-2026 | 23:14
A-
A+
طلب وزير الطاقة امام مجلس الوزراء: تفريغ حمولات الفيول قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات
طلب وزير الطاقة امام مجلس الوزراء: تفريغ حمولات الفيول قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم اقتراح وزير الطاقة جو الصدي تفريغ حمولات الفيول من الآن وحتى تشرين الأول قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات.

وكتبت" الاخبار": يقترح صدي السماح بتفريغ شحنات المحروقات في خزانات معامل مؤسسة كهرباء لبنان قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية النهائية في لبنان، والاكتفاء بالتحاليل الصادرة عن مرافئ التحميل، وهي نتائج قد تكون عرضة للتلاعب. علماً أن فصول قضية الفيول المغشوش الذي دخل إلى لبنان لم تُطوَ فصولها بالكامل بعد. فلماذا يُطرح بند قد يسهّل تمرير شحنات غير مطابقة للمواصفات، ويعفي الموردين من المسؤولية؟ صحيح أن الهدف المعلن من الاقتراح هو تجنّب خطر انقطاع الكهرباء، إلا أن الآلية المقترحة تثير إشكاليات قانونية وفنية تتجاوز الظرف الاستثنائي، وقد تفتح الباب أمام مخاطر إضافية تعقّد الأزمة بدلاً من معالجتها، فضلاً عن تأثيرها على شفافية إدارة المخاطر وحماية المال العام.

ففي العقود النفطية، لا تُعدّ نتائج الفحوص المخبرية مجرد إجراء إداري لاحق، بل تشكّل شرطاً أساسياً لقبول الشحنة والتأكد من مطابقتها للمواصفات. إذ إن الهدف من الرقابة المسبقة هو منع وصول أي شحنة غير مطابقة إلى معامل مؤسسة كهرباء لبنان. أما المشروع المقترح، فيقلب هذه المعادلة، بحيث يصبح التفريغ أولاً والتحقق لاحقاً، ما يحوّل الرقابة من إجراء وقائي يمنع الضرر إلى رقابة لاحقة بعد أن يصبح الأمر واقعاً يصعب التراجع عنه.

وتكمن الخطورة في أن إدخال الشحنة إلى خزانات المعامل، حتى مع تعليق استخدامها إلى حين صدور النتائج النهائية للفحوص، يضع مؤسسة كهرباء لبنان أمام واقع مادي يصعب التراجع عنه في حال تبيّن لاحقاً عدم مطابقة المحروقات للمواصفات. فاقتراح صدي لا يتضمن أي تقدير للأثر المالي المحتمل في هذه الحال، ولا يحدد الضمانات التي يفترض فرضها على المورد مقابل هذا الامتياز الاستثنائي، كالكفالات المصرفية أو تحمّل كامل النفقات الناتجة عن إعادة الشحنة أو معالجة آثارها. وبذلك، يُمنح المورد تسهيلاً استثنائياً من دون أن يقابله تشديد مماثل في الضمانات التي تحمي حقوق الدولة.

ومن زاوية الحوكمة، يضعف المشروع إحدى أهم ضمانات النزاهة في تنفيذ العقود، إذ إن السماح بتفريغ الشحنة يمنح المورد موقعاً تفاوضياً أقوى، في مقابل تراجع القدرة العملية للدولة على رفضها أو إلزامه بإعادة تحميلها، بعدما تصبح كلفة الرفض بعد التفريغ أعلى بكثير من كلفته قبل إدخالها إلى الخزانات. وهذا يؤدي عملياً إلى إضعاف المركز التعاقدي للدولة، حتى لو بقي حقها القانوني في رفض الشحنة قائماً من الناحية النظرية.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يفتح التفريغ الاستثنائي باب الفيول المغشوش؟ وزارة الطاقة ترد
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني: التعيينات الأخيرة في مجلس الوزراء مطابقة للقانون
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بعد جلسة مجلس الوزراء: الحكومة وافقت على الورقة التي قدّمناها حول خطة الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يكشف قبل جلسة مجلس الوزراء: اتجاه لإلغاء الامتحانات
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة كهرباء لبنان

مجلس الوزراء

كهرباء لبنان

وزير الطاقة

التراجع عن

الحوكمة

لبنان

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:46 | 2026-08-07
Lebanon24
09:38 | 2026-08-07
Lebanon24
09:34 | 2026-08-07
Lebanon24
09:17 | 2026-08-07
Lebanon24
09:15 | 2026-08-07
Lebanon24
09:00 | 2026-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24