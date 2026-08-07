خلافات حول قرارات سلام

تتحدث أوساط سياسية عن تباينات متزايدة داخل الحكومة اللبنانية
على خلفية عدد من القرارات التي يدفع رئيس الحكومة نواف سلام
باتجاه إقرارها، وسط اعتراضات من وزراء يعتبرون أن بعض هذه الخطوات تحتاج إلى توافق أوسع قبل طرحها للتنفيذ.
وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات بين عدد من الوزراء تكثفت خلال الأيام الماضية بهدف تنسيق موقف موحد إزاء هذه الملفات، مع توجه لرفع مستوى الاعتراض إذا استمر الدفع بها بالوتيرة الحالية.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخلافات قد تخرج إلى العلن قريبًا، سواء خلال جلسات مجلس الوزراء
أو عبر مواقف سياسية وإعلامية تعكس حجم الانقسام داخل الحكومة.