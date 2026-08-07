خلافات حول قرارات سلام

Advertisement

تتحدث أوساط سياسية عن تباينات متزايدة داخل على خلفية عدد من القرارات التي يدفع رئيس الحكومة باتجاه إقرارها، وسط اعتراضات من وزراء يعتبرون أن بعض هذه الخطوات تحتاج إلى توافق أوسع قبل طرحها للتنفيذ.وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات بين عدد من الوزراء تكثفت خلال الأيام الماضية بهدف تنسيق موقف موحد إزاء هذه الملفات، مع توجه لرفع مستوى الاعتراض إذا استمر الدفع بها بالوتيرة الحالية.وتشير المصادر إلى أن هذه الخلافات قد تخرج إلى العلن قريبًا، سواء خلال جلسات أو عبر مواقف سياسية وإعلامية تعكس حجم الانقسام داخل الحكومة.