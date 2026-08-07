40 نائبا خارج البلاد!



Advertisement وأشار المصدر إلى أن هناك استعجالاً في تمرير القانون قبل بدء للنواب، إذ إنه اعتباراً من 13 آب سيبدأ عدد كبير من النواب من مختلف الكتل والأحزاب اجازاتهم الصيفية، وسيغادر معظمهم البلاد في رحلات إلى الخارج.

وكشف المصدر أن نحو 40 نائباً سيغادرون خلال الفترة الممتدة من 13 آب حتى 5 أيلول، الأمر الذي دفع إلى التعجيل في عقد الجلسة التشريعية لإقرار العام، تفادياً لترحيله إلى شهر أيلول. لفت مصدر نيابي إلى أن الجلسة التشريعية ستُعقد مطلع الأسبوع المقبل، أي يوم الإثنين أو الثلاثاء كحد أقصى، ولمدة ، وذلك بهدف إقرار اقتراح الذي أصبح بصيغة موحّدة ومتفق عليها، ولا سيما على المستوى السنّي.وأشار المصدر إلى أن هناك استعجالاً في تمرير القانون قبل بدء للنواب، إذ إنه اعتباراً من 13 آب سيبدأ عدد كبير من النواب من مختلف الكتل والأحزاب اجازاتهم الصيفية، وسيغادر معظمهم البلاد في رحلات إلى الخارج.وكشف المصدر أن نحو 40 نائباً سيغادرون خلال الفترة الممتدة من 13 آب حتى 5 أيلول، الأمر الذي دفع إلى التعجيل في عقد الجلسة التشريعية لإقرار العام، تفادياً لترحيله إلى شهر أيلول.

يذكر انه بدءا من أيلول المقبل، سيصبح راتب النائب 5 آلاف دولار نتيجة نقل اعتماد من احتياط الموازنة عبر مرسوم، إلى صندوق تعاضد مجلس النواب، على أن تُدفع الزيادة كاملة دفعة واحدة لا بالتقسيط. والمفارقة أن هذا الصندوق، رغم اسمه، لا يموَّل من جيوب النواب بل من خزينة الدولة، أي من ضرائب اللبنانيين ورسومهم.

في الوقت نفسه، يُصارع غالبية الموظفين في القطاع الخاص لتدبير أمورهم برواتب لا تتخطى 400 إلى 700 دولار، بينما ينتظر موظفو وعسكريو القطاع العام مساعدات مالية توزَّع بالتقسيط وبعد شهور من الانتظار.