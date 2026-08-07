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لبنان

40 نائبا خارج البلاد!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-08-2026 | 01:45
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40 نائبا خارج البلاد!
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لفت مصدر نيابي إلى أن الجلسة التشريعية ستُعقد مطلع الأسبوع المقبل، أي يوم الإثنين أو الثلاثاء كحد أقصى، ولمدة يوم واحد، وذلك بهدف إقرار اقتراح قانون العفو العام الذي أصبح بصيغة موحّدة ومتفق عليها، ولا سيما على المستوى السنّي.
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وأشار المصدر إلى أن هناك استعجالاً في تمرير القانون قبل بدء العطلة الصيفية للنواب، إذ إنه اعتباراً من 13 آب سيبدأ عدد كبير من النواب من مختلف الكتل والأحزاب اجازاتهم الصيفية، وسيغادر معظمهم البلاد في رحلات إلى الخارج.
وكشف المصدر أن نحو 40 نائباً سيغادرون خلال الفترة الممتدة من 13 آب حتى 5 أيلول، الأمر الذي دفع إلى التعجيل في عقد الجلسة التشريعية لإقرار قانون العفو العام، تفادياً لترحيله إلى شهر أيلول.
يذكر انه بدءا من أيلول المقبل، سيصبح راتب النائب 5 آلاف دولار نتيجة نقل اعتماد من احتياط الموازنة عبر مرسوم، إلى صندوق تعاضد مجلس النواب، على أن تُدفع الزيادة كاملة دفعة واحدة لا بالتقسيط. والمفارقة أن هذا الصندوق، رغم اسمه، لا يموَّل من جيوب النواب بل من خزينة الدولة، أي من ضرائب اللبنانيين ورسومهم.
في الوقت نفسه، يُصارع غالبية الموظفين في القطاع الخاص لتدبير أمورهم برواتب لا تتخطى 400 إلى 700 دولار، بينما ينتظر موظفو وعسكريو القطاع العام مساعدات مالية توزَّع بالتقسيط وبعد شهور من الانتظار.
هذا التفاوت لم يمر مرور الكرام على أوساط القطاع العام، التي ترى أنها الأحق بتعويض ما فقدته من قيمة رواتبها منذ انهيار عام 2019. صحيح أن مجلس النواب أقرّ الشهر الماضي حزمة بقيمة 600 مليون دولار، شملت ست رواتب إضافية بأثر رجعي للموظفين والمتقاعدين، وتعديلاً في التعويضات العائلية، إضافة إلى 70 مليون دولار سنوياً لمساواة المتقاعدين العسكريين بأقرانهم المدنيين في المنح المدرسية، إلا أن كل هذا لا يزال، بنظر المعنيين، أقل بكثير مما يستحقونه.
وبين رفع سريع ومباشر لرواتب النواب، وإجراءات بطيئة ومجتزأة لباقي شرائح المجتمع، يبقى المواطن العادي الحلقة الأضعف في معادلة لا تشبه العدالة الاجتماعية من قريب أو بعيد. والمطلب المتكرر من موظفي القطاع العام واحد: خطة تصحيح أجور حقيقية وشاملة، لا مسكّنات مؤقتة لا تصمد أمام كلفة المعيشة المتصاعدة في البلد.
 




المصدر: لبنان 24
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