تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نصار افتتح برنامجاً تدريبياً لـ100 شاب من 19 دولة عربية: القانون ليس مجرد نصوص جامدة

Lebanon 24
07-08-2026 | 04:53
A-
A+
نصار افتتح برنامجاً تدريبياً لـ100 شاب من 19 دولة عربية: القانون ليس مجرد نصوص جامدة
نصار افتتح برنامجاً تدريبياً لـ100 شاب من 19 دولة عربية: القانون ليس مجرد نصوص جامدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
افتتح وزير العدل عادل نصار رئيس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي الموجه للشباب الحقوقيين، في مقر المركز - بيروت، في حضور رئيس المركز السفير عبد الرحمن الصلح ونائبه المستشار الدكتور يوسف السبعاوي.
Advertisement

وتحدث نصار  مؤكدا  أن "القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتنظيم المجتمع وتحقيق استقراره، وأن العدالة هي الغاية الأسمى التي يجب أن يسعى إليها كل قانوني"، ورحب بالمشاركين من مختلف الدول العربية، منوهاً ب"دور المركز العربي كمنصة حيوية لتبادل الخبرات القانونية وتعزيز التعاون القضائي الذي يسهم في الارتقاء بالمهنة".

وتطرق إلى "التحولات التي يشهدها سوق العمل القانوني في ظل العولمة والتطور التكنولوجي"، ودعا الشباب إلى "صقل مهاراتهم الشخصية بجانب المعرفة القانونية، مثل إتقان اللغات، وفنون التواصل والتفاوض، والعمل متعدد التخصصات، فضلاً عن توسيع مداركهم المعرفية من خلال القراءة خارج نطاق القانون"، وشدد على "ضرورة تحصين القضاء ضد الضغوط السياسية والإعلامية، ولا سيما تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أن "القاضي ملزم إصدار أحكامه وفقاً للقانون وضميره المهني فحسب". 

وختم مطالبا القانونيين ب"التمسك بسيادة القانون وعدم التساهل مع التجاوزات، باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لبناء مجتمع عادل ومستقر".

يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن أنشطة "أكاديمية التدريب العدلي" في المركز العربي، التي تهدف إلى تقديم برامج تخصصية وفق معايير جودة عالية، تدعم التطوير المهني المستمر، وتبني قدرات مستدامة، وتُعزز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، فضلاً عن نشر الثقافة القانونية وقيم العدالة. وقد شارك في هذه الدورة 100 شاب من 19 دولة عربية، بواقع 30 مشاركاً حضورياً و70 مشاركاً عن بُعد.

اشارة الى ان برامج الأكاديمية تستهدف الفئات التالية:

-طلاب كليات الحقوق.

- المحامون المتدربون.

- الباحثون والمهتمون بالشأن القانوني.
 
مواضيع ذات صلة
في دولة عربيّة... حادث سير بين عشرات السيارات ووفاة وإصابة 19 شخصاً (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: إن القضاء اللبناني مدعوّ اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا،فالقرار الظني ليس مجرد إجراء قانوني بل هو حق للشهداء على الأحياء
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيروت ماراتون" تعاود إطلاق "البرنامج التدريبي" للبعثات الديبلوماسية والشخصيات الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع مع السرطان.. وفاة فنان عربي شاب
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الدول العربية

عبد الرحمن ال

إدارة المركز

رئيس المركز

عبد الرحمن

أكاديمية

الرحمن

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:46 | 2026-08-07
Lebanon24
09:38 | 2026-08-07
Lebanon24
09:34 | 2026-08-07
Lebanon24
09:17 | 2026-08-07
Lebanon24
09:15 | 2026-08-07
Lebanon24
09:00 | 2026-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24