تفاصيل جديدة بشأن آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله

نقلت وكالة عن مسؤول لبناني قوله إن وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة تضم دولا محتملة يمكن أن ترسل قوات للتحقق من نزع سلاح ، موضحا أنه جرى تحديد الجهات المقبولة لدى كل طرف، على أن تتخذ القرار النهائي، مع إمكانية اختيار أكثر من دولة.

وأضاف أن لبنان رفض مقترحا سابقا لإسناد مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله إلى شركات أمنية خاصة.

وأشار المسؤول إلى أن الجانبين لا يزالان بحاجة إلى بحث آلية تنفيذ المهمة وعدد القوات وطريقة تنسيق عملها مع .

وأكد أن نشر قوات أجنبية في لبنان يتطلب التوصل إلى إطار قانوني، وقد يتم ذلك عبر إدراجها ضمن الموقتة في لبنان (اليونيفيل) التي ينتهي تفويضها نهاية العام، وهو ما يستدعي قرارا جديدا من ، أو عبر مظلة وكالة أممية أخرى أو مع لبنان.