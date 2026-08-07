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لبنان

تفاصيل جديدة بشأن آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله

Lebanon 24
07-08-2026 | 14:15
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تفاصيل جديدة بشأن آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله
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نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني قوله إن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة تضم دولا محتملة يمكن أن ترسل قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله، موضحا أنه جرى تحديد الجهات المقبولة لدى كل طرف، على أن تتخذ الولايات المتحدة القرار النهائي، مع إمكانية اختيار أكثر من دولة.

وأضاف أن لبنان رفض مقترحا سابقا لإسناد مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله إلى شركات أمنية خاصة.

وأشار المسؤول إلى أن الجانبين لا يزالان بحاجة إلى بحث آلية تنفيذ المهمة وعدد القوات وطريقة تنسيق عملها مع الجيش اللبناني.

وأكد أن نشر قوات أجنبية في لبنان يتطلب التوصل إلى إطار قانوني، وقد يتم ذلك عبر إدراجها ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) التي ينتهي تفويضها نهاية العام، وهو ما يستدعي قرارا جديدا من مجلس الأمن، أو عبر مظلة وكالة أممية أخرى أو مذكرة تفاهم مع لبنان.

 

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