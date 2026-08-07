لياندرا عساف...حتى "فلس الأرملة" قد يهديها الغد

من منّا لم يسمع بتلك الطفلة الصغيرة؟ من منّا لم تتوقّف عيناه عند صورها التي ملأت المنصات، أو يلمس قلبه صدى الحملات التي تضجّ بها ؟

Advertisement

إنها الطفلة لياندرا عساف، ابنة الخمسة أشهر، التي تحوّلت قصتها إلى معركةٍ إنسانيةٍ يلتفّ حولها الجميع. لياندرا تصارع مرضاً وراثياً نادراً وشديد الخطورة هو ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول (SMA Type 1)؛ مرضٌ يسرق منها قدرتها على الحركة والنَفَس يوماً بعد يوم، وفي سباقٍ مريرٍ مع الوقت.

أملُ لياندرا الوحيد في الشفاء وأن تحظى بفرصة لاكتشاف الحياة كأي طفلٍ آخر، يتلخّص في الحصول على حقنة علاج جيني واحدة (Zolgensma). غير أن العقبة الكبرى تكمن في تكلفتها الباهظة التي تصل إلى 2.5 مليون دولار أميركي.

قصة لياندرا اليوم تجسّد نداءً عاجلاً لضمائر الجميع وتكاتفهم. إن كل ثانية تمضي تُحدث فارقاً، وكل مساهمة، مهما بَدَت بسيطة، أو حتى مشاركةٍ لرسالتها، قد تكون السَببَ الحقيقي في إنقاذ حياتها وإعادة البسمة إلى عائلتها.

طرق التبرع والمساهمة:

من داخل : عبر تطبيق Wish Money على الرقم: 71891342

من خارج لبنان: عبر منصة التبرع الإلكترونية GoFundMe المخصصة لحملتها.

https://gofund.me/f168cf1eb

ان إنقاذ حياة لياندرا، مسؤولية إنسانية مُشتركة يتوقف نجاحها على تعاطف المجتمع وتكاتف أيادي الخَيّرين. فكلّ دعَمٍ يُقدّم، وكلّ صوتٍ يُسهم في نشر قصتها، يُقرّب هذه الطفلة خُطوةً إضافية نحو الشفاء، ويُعيد لعائلتها نبض الرجاء بأنّ الحياة ما زالت تتّسع لأحلامها وتنتظرها.