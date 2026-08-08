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لبنان

حزب سياسي جديد؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-08-2026 | 01:30
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حزب سياسي جديد؟
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تتحدث أوساط سياسية عن اتصالات تُجرى بعيدًا من الأضواء بين عدد من القياديين العونيين المعروفين بقربهم من حزب الله، والذين ابتعدوا عمليًا عن الأطر التنظيمية لـ"التيار الوطني الحر"خلال المرحلة الماضية.
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وبحسب هذه الأوساط، فإن النقاشات تتمحور حول إمكان إطلاق إطار سياسي أو حزبي مستقل يجمع شخصيات تعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربة مختلفة عن تلك المعتمدة حاليًا.
وتشير المعلومات إلى أن المشاورات لا تزال في مراحلها الأولية، من دون حسم شكل المشروع أو موعد الإعلان عنه، فيما يحرص المشاركون على إبقاء الاتصالات بعيدا عن الإعلام إلى حين تبلور الصورة بشكل نهائي.

المصدر: لبنان 24
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