تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الفرعي للشمال وعكار: المرحلة ستشهد عملاً أمنياً مستمراً

Lebanon 24
08-08-2026 | 05:55
A-
A+

الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الفرعي للشمال وعكار: المرحلة ستشهد عملاً أمنياً مستمراً
الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الفرعي للشمال وعكار: المرحلة ستشهد عملاً أمنياً مستمراً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس.
Advertisement



وبحث المجتمعون الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز التدابير والإجراءات الهادفة إلى حفظ الأمن والاستقرار في محافظتي الشمال وعكار، ولا سيما الحد من ظاهرة إطلاق النار ومعالجة المشاكل الفردية وملاحقة مروّجي المخدرات. وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الأمنية والتنظيمية، أبرزها السلامة المرورية وضبط السيارات ذات الزجاج المظلل والمركبات غير المسجلة، إضافة إلى الدراجات النارية ووسائل النقل من نوع "توك توك". وجرى البحث كذلك في تنظيم عمل مولدات الاشتراك و"الفاليه باركينغ»، ومعالجة ملف الأبنية المتصدعة واتخاذ إجراءات الإخلاء اللازمة قبل المباشرة بعمليات الهدم.



عقب الاجتماع، عقد الحجار مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن زيارته إلى طرابلس تأتي في إطار المتابعة المباشرة لأوضاع المدينة ومحافظتي لبنان الشمالي وعكار، مشدداً على أن حضور الدولة لا يقتصر على العاصمة بيروت، بل يشمل جميع المناطق اللبنانية. وقال: "أردت أن أكون اليوم في طرابلس لأطلع عن قرب على الأوضاع والمشكلات، وللتأكيد لأهلنا في الشمال أن الدولة حاضرة إلى جانبهم، وأن وزارة الداخلية تتابع بصورة مباشرة كل ما يتصل بأمنهم وراحتهم وتطبيق القانون".



وشدد على أن "العنوان الأساسي للاجتماع هو الأمن بكل أبعاده، باعتباره حقاً لجميع المواطنين"، لافتاً إلى أن "البحث تناول إطلاق النار، وحيازة الأسلحة غير المرخصة، وحوادث القتل والتعديات، إضافة إلى مكافحة المخدرات وتهريبها وترويجها وتعاطيها". وأكد أنه "ستكون هناك إجراءات أمنية إضافية وتعزيز للوجود الأمني في طرابلس ومختلف مناطق الشمال وعكار، ولا سيما من جانب قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الأمن العام وأمن الدولة، وبتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني". وقال: "أعد أهلنا في الشمال، وخصوصاً في مدينة طرابلس، بأنهم سيلمسون مزيداً من الإجراءات الأمنية وتعزيزاً للحضور الأمني، المطلوب هو مزيد من تطبيق القانون وحماية أمن المواطنين واستقرارهم».



ولفت إلى أن "العمل الأمني لن يكون عبارة عن حملات ظرفية أو إجراءات تستمر لأيام ثم تتوقف"، مؤكداً أن "الأمن عمل مستمر ودائم، وستكون هناك متابعة جدية ومتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشمال خصوصاً وفي لبنان عموماً».



وأشار إلى أن "الاجتماع تناول أيضاً مشكلات السير والسلامة المرورية، بعدما وصلت إلى الوزارة مطالب المواطنين بضرورة إيلاء هذا الملف اهتماماً أكبر".



وأكد أن "الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية ستكثف متابعتها لهذا الموضوع، بالتنسيق مع المحافظين والقضاء والأجهزة الأمنية".



وفي ملف اشتراكات المولدات الكهربائية، أكد وزير الداخلية "ضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصادية أو ارتفاع أسعار المحروقات، ولا سيما خلال فصل الصيف، لفرض زيادات غير مقبولة على المواطنين". وأوضح أن "النائب العام الاستئنافي والأجهزة الأمنية والمحافظين عرضوا خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة في هذا الملف"، مشيراً إلى أن "المتابعة ستصبح أكثر تشدداً".



ودعا أصحاب المولدات إلى "الالتزام بالتسعيرة والإجراءات الرسمية المطلوبة"، قائلاً: "نتفهم ارتفاع أسعار المحروقات والتكاليف التي يتحملها أصحاب المولدات، لكن في المقابل هناك ظروف اقتصادية صعبة يمر بها المواطنون. المطلوب إيجاد توازن بين التكاليف والأرباح وبين قدرة الناس على التحمل».



وشدد على أن "من لا يتجاوب ويلتزم ستكون هناك إجراءات رادعة بحقه»، موضحاً أن الملف تتم متابعته بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه، والقضاء المختص، والمحافظين والأجهزة الأمنية.



وأوضح أن "الاجتماع تناول كذلك ملف الأبنية المتصدعة"، مؤكداً "استمرار متابعته بصورة دائمة مع المحافظين والأجهزة والجهات المختصة". كما جرى البحث في عدد من الملفات المتعلقة بمحافظة عكار، ولا سيما الأوضاع في بعض المناطق، ومنها عكار العتيقة وفنيدق ومنطقة القموعة، إضافة إلى ملف مكبات النفايات والتهريب عبر الحدود.



وأكد ثقته بأن "القضاء والأجهزة الأمنية والسلطات الإدارية تقوم بواجباتها"، مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للإجراءات ومزيداً من التشدد والجهوزية".



ودعا المواطنين في مختلف مناطق الشمال إلى التعاون مع الإجراءات التي تتخذها الدولة والبلديات والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الغالبية الساحقة من المواطنين تريد تطبيق القانون وتنظيم الحياة العامة في مدنها وقراها.



ورداً على سؤال عن المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المرتقبة في شمال لبنان، أكد وزير الداخلية أن "تثبيت الأمن والاستقرار يشكل الأساس لأي عملية استثمارية أو إنمائية". وأشار إلى أن "الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، بالتوازي مع معالجة التحديات الوطنية الكبرى، وفي مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، والعمل من أجل انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم".



وأكد أن "الحكومة تعمل كذلك على تحريك العجلة الاقتصادية وإنماء الشمال"، مشيراً إلى "الجهود والاتصالات المتعلقة بمنشآت طرابلس وقطاع الطاقة وإمكانات التعاون مع العراق، سواء في تأمين النفط أو في المشاريع المرتبطة بإعادة تشغيل البنى التحتية النفطية". وقال: "لن ندخر جهداً كحكومة في سبيل إنماء الشمال وتحسين الوضع الاقتصادي، ليس في طرابلس وعكار فحسب، بل في كل لبنان".



مواكبة إعلامية للعمل الأمني



وعن ضرورة إظهار نتائج الخطط الأمنية بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، أكد وزير الداخلية أن "الإجراءات الأمنية ستواكب إعلامياً من وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي والأجهزة والمحافظات المعنية".



لكنه شدد على أن "الأولوية تبقى للعمل الميداني، قائلاً: "المهم قبل كل شيء هو الإجراءات الفعلية والجدية والمستمرة. الأمن ليس حملة لأيام ثم تتوقف، بل هو عمل يومي ودائم».



وفي معرض رده على سؤال يتعلق باستغلال الأطفال وتعريضهم للخطر في الشوارع، أكد وزير الداخلية أن هذا الملف سيحظى بمزيد من التشدد والمتابعة. وشدد على أن القضاء والأجهزة الأمنية سيواصلان ملاحقة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية "لن تدخر أي جهد في حماية الأطفال وتطبيق القانون بحق المخالفين».



وختم وزير الداخلية بالتأكيد أن "الدولة ستكون أكثر حضوراً وقرباً من المواطنين في طرابلس وعكار وسائر مناطق الشمال، وأن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً أمنياً مستمراً ومزيداً من تطبيق القانون، بالتوازي مع الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الإنماء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
مواضيع ذات صلة
الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل أحالت ملفيّ مجلس شورى الدولة والعمل الاجتماعي على لجان فرعية
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة: نرجّح أن تشهد مرحلة ما بعد زيارة واشنطن ترجمة عملية للأجواء الإيجابية
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث التدابير الأمنية لمواكبة عاشوراء في اجتماع موسع مع المحافظين
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الشمالي

طرابلس

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2026-08-08
Lebanon24
08:30 | 2026-08-08
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08
Lebanon24
08:00 | 2026-08-08
Lebanon24
07:30 | 2026-08-08
Lebanon24
07:00 | 2026-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24