انفجار صاعق في زوطر الغربية.. وإصابة 3 عسكريين

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إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، أحدهم إصابتُه متوسطة، أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية - النبطية#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/XkoytesKeB
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 8, 2026
إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، أحدهم إصابتُه متوسطة، أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية - النبطية#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/XkoytesKeB