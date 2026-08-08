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لبنان

انفجار صاعق في زوطر الغربية.. وإصابة 3 عسكريين

Lebanon 24
08-08-2026 | 11:12
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انفجار صاعق في زوطر الغربية.. وإصابة 3 عسكريين
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن إصابة ثلاثة جنود في الجيش بجروح طفيفة، إثر انفجار صاعق، في الجنوب.
 
وأصيب الجنود أثناء عملهم على تفكيك ذخائر من مخلفات العدوان في بلدة زوطر الغربية،  وهذا ما أكّده الجيش لاحقا في بيان.
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