انفجار صاعق في زوطر الغربية.. وإصابة 3 عسكريين

أفادت مندوبة " " عن إصابة ثلاثة جنود في الجيش بجروح طفيفة، إثر انفجار صاعق، في الجنوب.

وأصيب الجنود أثناء عملهم على تفكيك ذخائر من مخلفات العدوان في بلدة الغربية، وهذا ما أكّده الجيش لاحقا في بيان.