اضراب الادارة العامة اليوم رفضا لتقسيط الزيادات.. موفدان اميركيان في بيروت لاستكمال البحث في المفاوضات ووقف النار



Advertisement اما على الصعيد النيابي فتعقد غداً وبعد غد جلسة تشريعية لمجلس النواب وضعت رئاسة المجلس أبرز الملفات الخلافية في مقدمة جدول أعمالها، بدءاً باقتراح قانون الغاء عقوبة الإعدام مروراً بقانون الإعلام ووصولاً إلى قانون العفو العام.

في المقابل، يرتبط المشهد السياسي تباعا بالمفاوضات الاسرائيلية، في ظل نتائج الجولة الاخيرة في روما وتعقيداتها الضاغطة على الواقع اللبناني، ربطا بالمرحلة الفاصلة عن الانتخابات العامة في تشرين الأول المقبل.

وتشير المعلومات المستقاة من مصادر قريبة من الوفد اللبناني المفاوض إلى أن يتّجه إلى ربط الجولة المقبلة من المفاوضات مع ، المرتقبة مبدئيًّا في أيلول بتنفيذ ثلاثة مطالب وضعها الوفد اللبناني، وهي: تثبيت وقف شامل وكامل لاطلاق النار، ووقف عمليات التجريف والتدمير في الجنوب، وتحديد منطقة تجريبية جديدة في بنت جبيل أو الخيام.

وتحدثت المصادر عن أن منسوب التوتر في اليوم الأخير من الجولة السابعة بلغ أَشدَّه، إذ إن رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم قطع المفاوضات اعتراضاً على المراوغة الإسرائيلية ما أَفضى إلى اختتامها قبل ساعتين.

وتقول معلومات "لبنان24" أن لا موعد محدداً للجلسة المقبلة خلافاً لما تم تسريبه وأن تاريخ أول أيلول كان مجرد اقتراح مبدئي أورده الوفد الأميركي من دون الالتزام به بشكل رسمي.



وفي المعلومات التي اورها تقرير مفصل لـ"لبنان ٢٤" نشر امس أن لا موعد محدداً للجلسة المقبلة خلافاً لما تم تسريبه وأن تاريخ أول أيلول كان مجرد اقتراح مبدئي أورده الوفد الأميركي من دون الالتزام به بشكل رسمي.( انقر هنا لقراءة التقرير تحت عنوان" اتصال من بعبدا منع انهيار جلسة روما") ينطلق الاسبوع الجديد لبنانيا بإضراب موظفي القطاع العام رفضاً لتقسيط المفعول الرجعي للزيادة على الأجور والرواتب. وقد رفض "تجمع روابط القطاع العام" إقرار مرسوم تقسيط المستحقات المالية الناتجة من المفعول الرجعي، معتبراً أن ذلك يخالف رأي مجلس شورى الدولة، ومطالباً بدفع المستحقات دفعة واحدة. وأعلن التجمع إضراباً عاماً اعتباراً من صباح اليوم الاثنين على أن يتبعه تصعيد تدريجي يشمل التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية إلى حين التراجع عن المرسوم وتصحيح ما وصفه بالمخالفة القانونية. ولاحقاً، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة المشاركة في الإضراب العام.اما على الصعيد النيابي فتعقد غداً وبعد غد جلسة تشريعية لمجلس النواب وضعت رئاسة المجلس أبرز الملفات الخلافية في مقدمة جدول أعمالها، بدءاً باقتراح قانون الغاء عقوبة الإعدام مروراً بقانون الإعلام ووصولاً إلى قانون العفو العام.في المقابل، يرتبط المشهد السياسي تباعا بالمفاوضات الاسرائيلية، في ظل نتائج الجولة الاخيرة في روما وتعقيداتها الضاغطة على الواقع اللبناني، ربطا بالمرحلة الفاصلة عن الانتخابات العامة في تشرين الأول المقبل.وتشير المعلومات المستقاة من مصادر قريبة من الوفد اللبناني المفاوض إلى أن يتّجه إلى ربط الجولة المقبلة من المفاوضات مع ، المرتقبة مبدئيًّا في أيلول بتنفيذ ثلاثة مطالب وضعها الوفد اللبناني، وهي: تثبيت وقف شامل وكامل لاطلاق النار، ووقف عمليات التجريف والتدمير في الجنوب، وتحديد منطقة تجريبية جديدة في بنت جبيل أو الخيام.وتحدثت المصادر عن أن منسوب التوتر في اليوم الأخير من الجولة السابعة بلغ أَشدَّه، إذ إن رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم قطع المفاوضات اعتراضاً على المراوغة الإسرائيلية ما أَفضى إلى اختتامها قبل ساعتين.وتقول معلومات "لبنان24" أن لا موعد محدداً للجلسة المقبلة خلافاً لما تم تسريبه وأن تاريخ أول أيلول كان مجرد اقتراح مبدئي أورده الوفد الأميركي من دون الالتزام به بشكل رسمي.وفي المعلومات التي اورها تقرير مفصل لـ"لبنان ٢٤" نشر امس أن لا موعد محدداً للجلسة المقبلة خلافاً لما تم تسريبه وأن تاريخ أول أيلول كان مجرد اقتراح مبدئي أورده الوفد الأميركي من دون الالتزام به بشكل رسمي.(لقراءة التقرير تحت عنوان" اتصال من بعبدا منع انهيار جلسة روما")

وأضيف إلى هذه المعطيات، تطوّر تمثل بنشر إسرائيل خريطة تتضمن ما وصف بأنه ضمّ لأراضٍ من جنوب لبنان، بما اعتبره لبنان "انتهاكاً مرفوضاً"، وأوعز رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتحرك على المستويين الأميركي والأممي لمتابعة قضية ضم إسرائيل أراضي لبنانية. وأوضحت المعلومات أن احتمال ضم إسرائيل أراضي من جنوب لبنان أُضيف إلى جدول أعمال مفاوضات روما المقبلة.

ويُنتظر أن يصل إلى لبنان اليوم رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية المكلفة الإشراف على تنفيذ الاتفاق اللبناني – ، الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد آتياً من اسرائيل حيث التقى رئيس الأركان ومسؤولين عسكريين، إذ سيكون أمامه خلال محادثاته مع قيادة الجيش مجموعة ملفات تتعلق بالمفاوضات، البحث في المنطقة التجريبية الثانية التي ترفضها إسرائيل، التوصل إلى وقف فعلي للأعمال القتالية، ومناقشة مستقبل القوة الدولية التي يمكن أن تحلّ محل «اليونيفل».

وكشف عن أن " تنتظر أيضًا وصول موفد أميركي رفيع المستوى من الأميركية، سيجري مفاوضات ثنائية في كل من بيروت وتل أبيب، في إطار ترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال الجولة السابعة في روما، بما يفتح الباب أمام الانتقال من التفاهمات التي جرى التوصل إليها إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق".