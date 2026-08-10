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لبنان

تصريح جديد لنقيب أصحاب المحطات... ماذا كشف عن واقع المحروقات؟

Lebanon 24
10-08-2026 | 01:34
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تصريح جديد لنقيب أصحاب المحطات... ماذا كشف عن واقع المحروقات؟
تصريح جديد لنقيب أصحاب المحطات... ماذا كشف عن واقع المحروقات؟ photos 0
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كتب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس عبر حسابه على "اكس": 
 
"كافة مستودعات المحروقات عند الشركات المستوردة بدأت اليوم تسليم مادتي البنزين والمازوت بشكل طبيعي. على أمل أن تصل المحروقات الى كافة المحطات في كل المناطق  وخاصة البقاع والجنوب بين اليوم وغد الثلاثاء". 
 
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