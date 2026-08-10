تصريح جديد لنقيب أصحاب المحطات... ماذا كشف عن واقع المحروقات؟

كافة مستودعات المحروقات عند الشركات المستوردة بدأت اليوم تسليم مادتي البنزين والمازوت بشكل طبيعي. على أمل أن تصل المحروقات الى جميع المحطات في كل المناطق وخاصة البقاع والجنوب بين اليوم وغد الثلاثاء. pic.twitter.com/FizT0H1UfK