لقاء توعوي لوزارة الصحة في زحلة

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نظّمت ، بالتعاون مع "جمعية للعناية بالسرطان" (ZACC)، و"الجمعية لأطباء التوليد والأمراض النسائية "(LSOG)، وبلدية زحلة، و"نادي ليونز زحلة -الكرمة"، لقاءً توعوياً بعنوان: "الرضاعة الطبيعية... خطوة نحو الوقاية من السرطان"، وذلك في إطار الحملة الوطنية للأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لعام 2026.جمع اللقاء اختصاصيين صحيين، وممثلين عن السلطات المحلية، وشركاء من مختلف المؤسسات، وأفراداً من المجتمع المحلي، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للرضاعة الطبيعية في تحسين صحة الأم والطفل، والتأكيد على مساهمتها في الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض، وتعزيز الانطلاقة الصحية السليمة لكل طفل.وفي الكلمات الافتتاحية، جدّد ممثلو العامة، وبلدية زحلة، والجمعية اللبنانية لأطباء التوليد والأمراض النسائية، "التزامهم بتعزيز خدمات صحة الأم والطفل، ودعم النساء من خلال التوعية الصحية القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز خدمات الوقاية".وتضمّن البرنامج عروضاً قدّمها نخبة من الخبراء الوطنيين، حيث استعرض الدكتور هرموش أحدث المعطيات العلمية المتعلقة بسرطان الثدي وسرطان المبيض، متناولاً عوامل الخطورة، وأهمية التشخيص المبكر، وخيارات العلاج المتاحة. كما تناول الدكتور فادي كرك، ممثلاً عن جمعية زحلة للعناية بالسرطان (ZACC)، أهمية الكشف المبكر عن السرطان، والدور الوقائي للرضاعة الطبيعية، مؤكداً أن "الرضاعة الطبيعية توفر فوائد صحية طويلة الأمد لكل من الأم والطفل، وتسهم في الحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان".واستعرض ممثلةً وزارة الصحة العامة، رئيسة دائرة صحة الأم والطفل والمدارس في الوزارة الآنسة باميلا زغيب، الجهود الوطنية التي تبذلها الوزارة لتعزيز خدمات تغذية الرضع وصغار الأطفال. وأكدت "أهمية توفير المشورة المتخصصة حول الرضاعة الطبيعية في الوقت المناسب، وإتاحة خدمات الدعم المجتمعية وداخل المرافق الصحية، بما يمكّن الأمهات من البدء بالرضاعة الطبيعية والاستمرار بها بنجاح. كما سلّطت الضوء على المبادرات الوطنية الهادفة إلى توسيع نطاق خدمات المشورة عالية الجودة في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال، وبناء قدرات العاملين الصحيين، وضمان حصول كل أسرة على دعم متسق ومستند إلى الأدلة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل".ويأتي هذا اللقاء ضمن الحملة الوطنية للأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لعام 2026 التي تنفذها وزارة الصحة العامة، والهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها واحدة من أكثر التدخلات الصحية العامة فعالية في تحسين بقاء الأطفال على قيد الحياة، وتعزيز صحة الأمهات، وتحقيق الرفاه . كما تركز حملة هذا العام على أهمية تعزيز أنظمة الدعم التي تمكّن كل أم من الرضاعة الطبيعية بنجاح، وضمان حصولها على خدمات المشورة والدعم التي تحتاجها.من جهتها اكدت وزارة الصحة العامة، من خلال "استمرار تعاونها مع الجمعيات العلمية، والبلديات، ومنظمات ، والشركاء في القطاع الصحي، التزامها بمواصلة تعزيز الرضاعة الطبيعية، وتطوير خدمات الوقاية والرعاية الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال في مختلف أنحاء ".