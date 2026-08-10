تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء توعوي لوزارة الصحة في زحلة

Lebanon 24
10-08-2026 | 04:39
A-
A+
لقاء توعوي لوزارة الصحة في زحلة
لقاء توعوي لوزارة الصحة في زحلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظّمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع "جمعية زحلة للعناية بالسرطان" (ZACC)، و"الجمعية اللبنانية لأطباء التوليد والأمراض النسائية "(LSOG)، وبلدية زحلة، و"نادي ليونز زحلة -الكرمة"، لقاءً توعوياً بعنوان: "الرضاعة الطبيعية... خطوة نحو الوقاية من السرطان"، وذلك في إطار الحملة الوطنية للأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لعام 2026.
Advertisement

جمع اللقاء اختصاصيين صحيين، وممثلين عن السلطات المحلية، وشركاء من مختلف المؤسسات، وأفراداً من المجتمع المحلي، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للرضاعة الطبيعية في تحسين صحة الأم والطفل، والتأكيد على مساهمتها في الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض، وتعزيز الانطلاقة الصحية السليمة لكل طفل.

وفي الكلمات الافتتاحية، جدّد ممثلو وزارة الصحة العامة، وبلدية زحلة، والجمعية اللبنانية لأطباء التوليد والأمراض النسائية، "التزامهم بتعزيز خدمات صحة الأم والطفل، ودعم النساء من خلال التوعية الصحية القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز خدمات الوقاية".

وتضمّن البرنامج عروضاً قدّمها نخبة من الخبراء الوطنيين، حيث استعرض الدكتور إيلي هرموش أحدث المعطيات العلمية المتعلقة بسرطان الثدي وسرطان المبيض، متناولاً عوامل الخطورة، وأهمية التشخيص المبكر، وخيارات العلاج المتاحة. كما تناول الدكتور فادي كرك، ممثلاً عن جمعية زحلة للعناية بالسرطان (ZACC)، أهمية الكشف المبكر عن السرطان، والدور الوقائي للرضاعة الطبيعية، مؤكداً أن "الرضاعة الطبيعية توفر فوائد صحية طويلة الأمد لكل من الأم والطفل، وتسهم في الحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان".

واستعرض ممثلةً وزارة الصحة العامة، رئيسة دائرة صحة الأم والطفل والمدارس في الوزارة الآنسة باميلا زغيب، الجهود الوطنية التي تبذلها الوزارة لتعزيز خدمات تغذية الرضع وصغار الأطفال. وأكدت "أهمية توفير المشورة المتخصصة حول الرضاعة الطبيعية في الوقت المناسب، وإتاحة خدمات الدعم المجتمعية وداخل المرافق الصحية، بما يمكّن الأمهات من البدء بالرضاعة الطبيعية والاستمرار بها بنجاح. كما سلّطت الضوء على المبادرات الوطنية الهادفة إلى توسيع نطاق خدمات المشورة عالية الجودة في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال، وبناء قدرات العاملين الصحيين، وضمان حصول كل أسرة على دعم متسق ومستند إلى الأدلة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل".

ويأتي هذا اللقاء ضمن الحملة الوطنية للأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لعام 2026 التي تنفذها وزارة الصحة العامة، والهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها واحدة من أكثر التدخلات الصحية العامة فعالية في تحسين بقاء الأطفال على قيد الحياة، وتعزيز صحة الأمهات، وتحقيق الرفاه مدى الحياة. كما تركز حملة هذا العام على أهمية تعزيز أنظمة الدعم التي تمكّن كل أم من الرضاعة الطبيعية بنجاح، وضمان حصولها على خدمات المشورة والدعم التي تحتاجها.

من جهتها اكدت وزارة الصحة العامة، من خلال "استمرار تعاونها مع الجمعيات العلمية، والبلديات، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء في القطاع الصحي، التزامها بمواصلة تعزيز الرضاعة الطبيعية، وتطوير خدمات الوقاية والرعاية الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال في مختلف أنحاء لبنان".
مواضيع ذات صلة
نجاح الحملة على وزارة الطاقة والعين على"نموذج زحلة"
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء أمني لبناني - سوري في وزارة الداخلية بحث في مكافحة الإرهاب والتهريب
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تنظيم العمالة الزراعية الأجنبية وحماية العامل اللبناني محور لقاء الهيئات الزراعية ووزارة العمل
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميل بعد لقائه المطران ابراهيم في زحلة: نبني الخيارات السياسية على أسس الروحانية وفكر المسيحية العميقة
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

المجتمع المدني

وزارة الصحة

مدى الحياة

اللبنانية

من جهته

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:54 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-08-10
Lebanon24
09:19 | 2026-08-10
Lebanon24
09:05 | 2026-08-10
Lebanon24
08:54 | 2026-08-10
Lebanon24
08:38 | 2026-08-10
Lebanon24
08:29 | 2026-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24