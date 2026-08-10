ما ضُبط بحوزته خطير جدًا.. توقيف شخص بعملية أمنية نوعية في حارة حريك (صورة)

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في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في المناطق اللّبنانية كافّة، ولا سيّما جرائم المخدّرات، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخص بتوزيع المخدّرات على المروّجين، من داخل مستودع يشغله في محلّة حارة حريك.من خلال المتابعة والرّصد، وبعمليّة نوعيّة، أطبقت عليه دوريّة من المفرزة المذكورة، عند السّاعة 22:30 من تاريخ 3-8-2026، حيث أوقفته في المحلّة المذكورة، على متن الدرّاجة، من دون لوحات ورقم هيكل، وتبيّن أنّه يدعى:ح. ع. (مواليد عام 2004، سوري الجنسيّة)بمداهمة مكان سكنه، بالتّنسيق مع ، تمّ ضبط كميّة كبيرة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، مقسّمة ومعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:50 علبة كيتامين171 طبّة مختومة بداخلها مادّة “كريستال مث” المخدّرة.49 كيس شفّاف مختوم بداخله مادّة الماريجوانا المخدِّرةخمس طبّات كبيرة الحجم مختومة بكيس شفّاف بداخلها مادّة “حجر الكريستال”22 طبّة صغيرة مختومة بداخلها مادّة الباز.طبة بداخلها مادة بيضاء.13 طبة مختومة بداخلها مادة الكوكايين.10 أكياس شفّافة بداخلها حبوب “كبتاغون”.8 أكياس بداخلها حبوب ملوّنة مخدّرة.خمسة أكياس شفّافة صغيرة بداخلها مادّة حشيشة الكيف.خمسة أكياس شفّافة كبيرة بداخلها عشبة الماريجوانا المخدّرة.أكياس نايلون شفّافة.3 قطع حشيشة الكيف غير مغلّفة وقطعة صغيرة منها.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.