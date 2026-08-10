تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخلافات داخل الحكومة تتفاعل.. متى تنفجر؟

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
10-08-2026 | 11:35
A-
A+

الخلافات داخل الحكومة تتفاعل.. متى تنفجر؟
الخلافات داخل الحكومة تتفاعل.. متى تنفجر؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد لا تكون الحكومة اللبنانية أمام انقسام سياسي بالمعنى التقليدي، لكنها تبدو أمام اختبار أكثر دقة وخطورة، إذ كيف يمكن الحفاظ على وحدة الموقف الرسمي عندما تنتقل القرارات السيادية من مستوى الإعلان السياسي إلى مستوى التنفيذ الميداني؟
Advertisement
 

هذه هي العقدة التي بدأت تفرض نفسها بقوة مع اقتراب ملف حصرية السلاح من مرحلة أكثر حساسية، بالتوازي مع استمرار المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المباشرة برعاية أميركية، وآخرها الجولة السابعة في روما.
 

فالخلاف، إذا كان موجوداً، لا يدور حول مبدأ الدولة ومرجعيتها. لا يكاد يوجد في الخطاب الرسمي من يعارض أن يكون قرار الحرب والسلم من اختصاص الدولة، وأن تكون المؤسسات الشرعية هي صاحبة القرار الأمني والعسكري. لكن المشكلة تبدأ عند السؤال الأصعب: متى وكيف يُنفَّذ هذا المبدأ؟ هنا تتباين الحسابات.
 

فريق داخل المشهد السياسي يرى أن استمرار التأجيل يضعف الدولة ويعطي انطباعاً بأن قراراتها قابلة للتفاوض، وأن حصرية السلاح لا يمكن أن تبقى عنواناً نظرياً إلى ما لا نهاية. ومن وجهة نظر هذا الفريق، فإن قوة العهد والحكومة تقاس بقدرتهما على الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها، مهما كانت الصعوبات.
 

في المقابل، هناك من يرى أن التنفيذ لا يمكن فصله عن التطورات على الحدود الجنوبية. فطالما أن إسرائيل لا تزال تحتل مواقع لبنانية، وطالما تستمر الخروقات والعمليات العسكرية، فإن الانتقال السريع إلى معالجة سلاح "حزب الله" قد يفتح مواجهة داخلية لا تبدو الدولة في حاجة إليها في هذه المرحلة. وهنا تحديداً يبدأ الخلاف الحقيقي.
 

فهل الأولوية هي تثبيت سلطة الدولة ثم معالجة الملف الإسرائيلي، أم أن معالجة الاحتلال والخروقات يجب أن تسبق الانتقال إلى المرحلة الأكثر حساسية من ملف السلاح؟
 

وفي رأي أوساط سياسية مراقبة أن هذه ليست مسألة تقنية، بل معادلة سياسية كاملة. وما يزيدها تعقيداً أن الجولة السابعة من مفاوضات روما لم تنتج، وفق الانطباعات التي عاد بها الوفد اللبناني، اختراقاً يبدد الهواجس المتعلقة باستمرار الاحتلال والخروقات. وإذا استمر هذا الواقع، فإن الأصوات التي تطالب بالتريث ستجد نفسها أكثر قدرة على الدفاع عن موقفها، فيما سيعتبر الفريق الآخر أن إسرائيل تستخدم هذا الواقع لتعطيل استعادة الدولة لقرارها السيادي.
 

وبذلك، قد تتحول الحكومة تدريجياً إلى ساحة شد حبال بين مسارين: مسار يريد تنفيذ القرارات السيادية وفق جدول زمني واضح، ومسار يريد ربط التنفيذ بتقدم المفاوضات وبالانسحاب الإسرائيلي وبضمانات أمنية وسياسية تحول دون انفجار داخلي.
 

لكن الأخطر هو أن يستمر هذا التباين من دون أن يتحول إلى نقاش حكومي صريح. فالمشكلة ليست في اختلاف وجهات النظر داخل مجلس الوزراء، إذ إن الاختلاف جزء طبيعي من العمل السياسي، بل في أن يتحول الاختلاف إلى غموض في القرار وتعدد في تفسيره.
 

فالدولة لا تستطيع أن تقول شيئاً في بيروت وتفعل شيئاً آخر في الجنوب. كما لا تستطيع أن تعلن عن حصرية السلاح من دون أن يكون لديها تصور واضح لكيفية تحقيقها، والجهة التي ستنفذها، والجدول الزمني الذي يحكمها.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن أي خطوة متسرعة قد تحمل مخاطر أمنية وسياسية كبيرة، خصوصاً في ظل استمرار التوتر على الحدود.
 

لهذا تبدو المرحلة المقبلة أشبه باختبار مزدوج للحكومة: اختبار وحدتها السياسية من جهة، واختبار قدرتها على إدارة التوازن بين السيادة والاستقرار من جهة أخرى.
 

فإذا نجحت في الحفاظ على وحدة القرار مع اعتماد تدرج واضح في التنفيذ، قد تتمكن من عبور المرحلة من دون اهتزاز. أما إذا بدأت الخلافات تتسرب إلى المواقف العلنية، أو تحول كل فريق إلى تفسير مختلف للقرارات الحكومية، فإن ملف السلاح قد يتحول من قضية سيادية إلى أزمة حكومية مفتوحة. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد فقط: ماذا سيحدث في الجنوب؟ بل السؤال الأهم هو: هل تستطيع الحكومة أن تبقى موحدة عندما يصبح عليها أن تختار بين ما تريده الدولة وما تسمح به موازين القوى على الأرض؟
 

ففي النهاية، تبدأ الخلافات الحقيقية في مجلس الوزراء، لكنها تُختبر في الجنوب. وهناك تحديداً ستتضح قدرة الدولة على تحويل قراراتها إلى واقع، وقدرتها في الوقت نفسه على حماية الاستقرار الداخلي وعدم السماح للملف الأكثر حساسية في لبنان بأن يتحول إلى شرارة مواجهة جديدة.

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
فانس: الرئيس ترامب قرر منح المفاوضات فرصة وذلك خلافا لمواقف بعض الأطراف داخل الحكومة الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 03:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
التعيينات القضائية تشعل خلافات حادة داخل السلك وعبود يرفض التشكيلات الجزئية
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 03:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو...انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بريف دمشق
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 03:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع داخل لبنان لأن ذلك سينعكس على سوريا بشكل سلبي
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 03:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تعلن عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:04 | 2026-08-10
Lebanon24
16:57 | 2026-08-10
Lebanon24
16:55 | 2026-08-10
Lebanon24
16:39 | 2026-08-10
Lebanon24
16:35 | 2026-08-10
Lebanon24
16:30 | 2026-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24