بيان من "كهرباء لبنان" بشأن "مواد كيميائية".. ماذا فيه؟

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وقالت المؤسسة إنها سبق أن تعاقدت مع شركة "Combilift"، وفقاً لقرار رقم 19-3/2021 تاريخ 16 شباط 2021، بهدف ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والتخلص منها، إلا أنها لم تتمكن من ترحيلها إلى الخارج بسبب عدم موافقة آنذاك.وأضافت أنها عاودت لاحقاً التعاقد مع شركة "Tecmo" للتخلص من المواد الكيميائية، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 444-24/2024 تاريخ 4 أيلول 2024، مؤكدةً أنها لم تسلّم الشركة أياً من المواد قبل استحصالها على الموافقات والأذونات اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.وفي هذا الإطار، تم نقل مواد "Sodium Metallicate" و"Rodine & Hydrogale" و"Positive Resin" إلى مطمر ، بعدما حصلت شركة "Tecmo" على موافقة وزارة البيئة، إضافةً إلى الموافقة الخطية لرئيس بلدية زحلة – المعلقة، الذي عاد وعدّل موقفه لاحقاً.كذلك، تم نقل مادة "Trisodium Phosphate" إلى مرج بعد حصول شركة "Tecmo" على موافقة وزارة البيئة، إثر تقدمها بكتاب رسمي إلى الوزارة يتضمن آلية نقل المواد إلى مرج بسري وطلب الموافقة عليها. كما جرى توضيب المادة في معمل الذوق تحت إشراف جهاز أمن الدولة، تمهيداً لنقلها إلى مرج بسري.وأشارت المؤسسة إلى أنه فور ورود كتاب من مديرية المخابرات في بتاريخ 26 أيار 2026، مرفقاً بكتاب من رقم 4725/3 تاريخ 14 نيسان 2026، يتضمن في خلاصته عدم التصرف بالكمية المتبقية الموجودة حالياً في مرج بسري، وجّهت كتابين إلى شركة "Tecmo"، الأول رقم 3786 بتاريخ 25 حزيران 2026، والثاني رقم 3987 بتاريخ 6 2026.وطلبت المؤسسة بموجب الكتابين عدم التصرف بالكمية المتبقية من مادة "Trisodium Phosphate" إلا بعد الحصول على موافقة مديرية المخابرات على الإجراءات التي تنوي الشركة اتخاذها بشأن المادة، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة من وزارتي البيئة والزراعة في آنٍ معاً.وأكدت كهرباء أنها أبلغت جميع الجهات المعنية مسبقاً، وقبل المباشرة بأي إجراء يتعلق بهذه المواد، بجميع الخطوات والإجراءات المزمع اتخاذها، ومن بينها وزارة البيئة ووزارة الداخلية وسائر الجهات المختصة، وذلك وفقاً للأصول والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.ولفتت إلى أنها تواصل التنسيق مع المتعهد، شركة "Tecmo"، ووزارتي البيئة والزراعة، بهدف إيجاد حل للمواد المخزنة حالياً في مطمر زحلة ومرج بسري.