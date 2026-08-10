تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

7 أسباب وراء تراجع تحويلات المغتربين إلى لبنان

Lebanon 24
10-08-2026 | 23:03
A-
A+
7 أسباب وراء تراجع تحويلات المغتربين إلى لبنان
7 أسباب وراء تراجع تحويلات المغتربين إلى لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتب جوزيف فرح في" الديار": إذا كان حجم التحويلات المالية إلى لبنان قد انخفض عام 2025 من 6.8 مليارات دولار إلى 6.3 مليارات، أي بتراجع نحو 500 مليون دولار، وفق الأرقام الرسمية لمصرف لبنان، فالسؤال المطروح اليوم هو: إلى أي مستوى قد تصل هذه التحويلات في العام الحالي، وسط مؤشرات سلبية تنذر باستمرار التراجع؟

وتتقاطع عوامل عدة في تفسير هذا التراجع، لعل أبرزها:

تداعيات الحرب الأميركية - الإيرانية على دول الخليج، ولا سيما مع إقفال مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لصادرات الطاقة الخليجية إلى العالم، وما نتج عن ذلك من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية واللبنانيين العاملين هناك.

استمرار أزمة القطاع المصرفي اللبناني منذ عام 2019، وما خلفته من أزمة ثقة عميقة بعد احتجاز أموال المودعين، الأمر الذي يدفع عدداً كبيراً من المغتربين إلى تجنب تحويل أموالهم عبر المصارف اللبنانية.

سياسات التقشف في بعض دول الخليج نتيجة تداعيات الحرب والأضرار التي لحقت بعدد من المنشآت، وخصوصاً النفطية منها.

ارتفاع كلفة المعيشة في أوروبا والولايات المتحدة، ما يحد من قدرة بعض اللبنانيين المقيمين هناك على تحويل مبالغ مماثلة لما كانوا يرسلونه سابقاً.

تشديد الرقابة على عمليات تحويل الأموال في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وما يرافق ذلك من إجراءات أكثر صرامة لدى شركات التحويل.

ضعف الحركة الاستثمارية من جانب المغتربين اللبنانيين، الذين يفضل كثير منهم التريث في ضخ أموال جديدة بانتظار اتضاح المسار السياسي والاقتصادي للبلاد.

ضعف دور اتحادات رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية في تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتحفيز حركة الأموال باتجاه لبنان.

إلا أن ثمة تبايناً في قراءة أسباب التراجع. ففريق يعتبره ظرفياً ومرتبطاً بصورة أساسية بتداعيات الأحداث والحرب على اقتصادات دول الخليج، وبالتالي يتوقع عودة التحويلات إلى الارتفاع مع تحسن الظروف.

في المقابل، يرى فريق آخر أن المسألة أعمق من الظرف الاقتصادي، وقد تعكس تحولاً تدريجياً في نظرة المغترب اللبناني إلى بلده، بعد الصدمة التي أحدثها احتجاز أمواله في المصارف، واستمرار الفساد، وتأخر الإصلاحات المطلوبة.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر لبنانية للحدث: لا أسباب "تقنية" وراء تأجيل الاجتماع العسكري أمس
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء عاجل إلى المغتربين: تعالوا إلى لبنان لإنقاذ الموسم السياحيّ
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سنتكوم: تحويل مسار 7 سفن تجارية وتعطيب أخرى قبالة إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل عرض مع المطران تابت أوضاع الانتشار اللبناني وحقوق المغتربين في كندا
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الولايات المتحدة

مصرف لبنان

دول الخليج

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

الخليجي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:14 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:04 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:14 | 2026-08-11
Lebanon24
05:04 | 2026-08-11
Lebanon24
05:00 | 2026-08-11
Lebanon24
04:55 | 2026-08-11
Lebanon24
04:47 | 2026-08-11
Lebanon24
04:46 | 2026-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24