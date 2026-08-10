السّيدة الأولى لمدينة نيويورك ستزور لبنان بمرافقة أمنية أميركية.. إليكم التفاصيل

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وبحسب "New York Post"، تبدأ رحلة دواجي إلى في 20 أيلول، وتشمل بلدين تضعهما على قائمة "عدم السفر" بسبب الأوضاع الأمنية. وقال مصدر مطلع إن الرحلة ليست مهمة رسمية ولا ترتبط بعمل المدينة.وأكد مكتب العمدة حصول الرحلة ومرافقة الحماية الأمنية لها، وقالت المتحدثة باسم البلدية دورا بيكيتش إن عناصر أمن سيرافقونها "بناء على توصية قوية من شرطة نيويورك"، مشيرة إلى أنها ستزور عائلتها في سوريا ولبنان.ودواجي، البالغة 29 عاماً، فنانة أميركية من أصل سوري، وتصف نفسها على موقعها بأنها "رسامة ". وينحدر والداها من ، كما سبق أن شاركت عام 2019 في إقامة فنية في ضمن مؤسسة ثقافية نسوية تُعنى بالفن والنشاط.وأثار قرار إرسال عناصر من شرطة نيويورك معها انتقادات، خصوصاً لأن الرحلة ليست رسمية. وقال دوف هيكايند، مؤسس منظمة "Americans Against Antisemitism" والنائب السابق في بروكلين، إن إرسال الشرطة إلى سوريا ولبنان يعرّض العناصر للخطر.ويأتي الجدل أيضاً على خلفية مواقف دواجي المعروفة بدعمها للفلسطينيين وانتقادها لإسرائيل، بحسب الصحيفة، إضافة إلى مشاركات سابقة لها في فعاليات مؤيدة لفلسطين خارج .وكان مكتب العمدة قد أوضح أن دواجي سافرت الشهر الماضي إلى الخارج من دون مرافقة عناصر من شرطة نيويورك، لكن الرحلة المقبلة ستكون مختلفة بسبب توصية أمنية رسمية.وبذلك، تتحول زيارة عائلية معلنة إلى ملف سياسي وأمني في نيويورك، يجمع بين كلفة الحماية العامة، وحساسية السفر إلى سوريا ولبنان، ومواقف زوجة العمدة من قضايا الشرق الأوسط. (New York Post)