تصعيد يومي مستمر...غارة على فرق الاسعاف

استهدفت مسيّرة اسرائيلية فرق الاسعاف التابعة لـ"الهيئة الصحية الاسلامية" و"بيت الطلبة" و"كشافة الرسالة الاسلامية" اثناء قيامها بنقل اصابة من جراء غارة نفذها الجيش الاسرائيلي في وقت سابق، على سيارة في حي الجامعات في ، مما ادى الى تضرر سيارات الاسعاف، حسب مندوبة " ".

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كما سُجّل تمشيط اسرائيلي في زوطر الشرقية وأطراف زوطر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منطقة علي الطاهر وأطراف ميفدون، فيما أفيد بتمشيط عنيف في ، وفق مندوبة "لبنان24".

وتظهر صورة جوية حجم الأضرار التي خلّفتها الغارة على العبّارة التي تمر فوق قناة مشروع ري القاسمية – رأس في منطقة المنصوري، وما ألحقته من دمار بالبنية التحتية المائية والمنشآت المرتبطة بالمشروع.