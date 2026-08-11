تصعيد يومي مستمر...غارة على فرق الاسعاف

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استهدفت مسيّرة اسرائيلية فرق الاسعاف التابعة لـ"الهيئة الصحية الاسلامية" و"بيت الطلبة" و"كشافة الرسالة الاسلامية" اثناء قيامها بنقل اصابة من جراء غارة نفذها الجيش الاسرائيلي في وقت سابق، على سيارة في حي الجامعات في النبطية، مما ادى الى تضرر سيارات الاسعاف، حسب مندوبة "لبنان24".
كما سُجّل تمشيط اسرائيلي في زوطر الشرقية وأطراف زوطر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منطقة علي الطاهر وأطراف ميفدون، فيما أفيد بتمشيط عنيف في خيام، وفق مندوبة "لبنان24".